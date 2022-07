Mogi recebe musical do Shrek no fim de semana

Nos dias 9 e 10 de julho (sábado e domingo), às 19h, o Theatro Vasques receberá o espetáculo “Shrek – O Musical, estudo e montagem de obra”. A organização é do Ballet Danielle Bittencourt, com apoio do Fundo Social e da Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes. Cada ingresso custa R$ 50, mais um pacote de absorventes – que será doado para a campanha Tia Chica, do Fundo Social.

Baseado no famoso personagem do cinema – Shrek, que é sucesso há mais de 20 anos –, o espetáculo tem direção artística e produção de Rafael Cairo, direção musical de Leonardo Cipriano e regência da orquestra por Cléber Felipe Harmon.

O musical, que é um dos mais populares espetáculos da Broadway, proporciona a releitura da saga do grandalhão desajeitado e sem modos que caiu de amores pela princesa Fiona – sendo a recíproca também verdadeira.

“Com certeza, o musical será um grande espetáculo, que unirá arte e solidariedade. Nossos projetos ganham força quando contamos com parcerias de projetos independentes e a Tia Chica chama a atenção para algo de grande impacto social e de saúde pública”, destaca a presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Simone Margenet Cunha.

De acordo com os organizadores, o espetáculo, além de revelar talentos locais, promete entregar uma nova proposta até então pouco explorada no teatro local, e carrega preparação e expectativa.

“É um enorme passo para a cultura de Mogi das Cruzes e fico muito honrado de estar fazendo parte disso. São Paulo é uma das maiores produtoras de teatro musical do mundo e começar a profissionalizar pessoas em Mogi, aumenta a quantidade de pessoas capacitadas e possibilita a realização de sonhos”, afirma Leonardo Cipriano.

“Tive de estudar fora de Mogi, e proporcionar isso hoje para jovens é para mim motivo de orgulho. Shrek é a realização de muitos sonhos, mas o maior deles é trazer uma cultura e entretenimento diferente para minha cidade”, enfatiza o produtor Rafael Cairo.

Para adquirir os ingressos, os interessados devem entrar em contato com a escola Danielle Bittencourt pelo telefone (11) 4799-9203, ou com a produção do musical pelo (11) 99378-1244.

A apresentação terá duas horas de duração, com intervalo de 15 minutos. A classificação é livre.