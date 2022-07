Mogi recebe a classificação mais alta do Alto Tietê no Mapa do Turismo Brasileiro

A cidade de Mogi das Cruzes foi contemplada com a nota mais alta entre as cidades que não são capitais, com a classificação “B”, pelo Programa de Regionalização do Turismo. Com isso, o município se mantém no Mapa do Turismo Brasileiro, por meio do envio de relatórios para análise do Ministério do Turismo, elaborados pela Coordenadoria de Turismo (COTUR) e aprovados pelo Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (CONDEMAT) e pelo Fórum Regional de Turismo do Alto Tietê.

O COMTUR de Mogi das Cruzes foi certificado pelo Ministério do Turismo (MTUR) em reconhecimento à sua atuação, sua composição majoritariamente da sociedade civil e pela diversidade de segmentos representados. Por meio dessa certificação, o município se mantém qualificado para solicitar recursos federais destinados à infraestrutura turística e diversos outros programas do MTUR.

Mogi das Cruzes compõe a região turística denominada como Nascentes do Tietê com os municípios de Biritiba-Mirim, Guararema, Guarulhos, entre outros. Ao lado da cidade de Guarulhos, Mogi das Cruzes ocupa a classificação mais alta desta região turística. A classificação se deu pelo atendimento dos critérios estabelecidos em portaria, legislações específicas do turismo, hospedagens, hospitais entre outros previstos pelo MTUR.

O Programa de Regionalização do Turismo tem como objetivo apoiar a estruturação da gestão e dos pontos com potencial para receber visitações, visando desenvolver a atividade turística de forma regionalizada por todo o país. O programa atua por meio da construção de políticas públicas de turismo, que são o conjunto de intenções, diretrizes e estratégias estabelecidas pelo poder público, com o objetivo de desenvolver a atividade turística de maneira regionalizada.

O Mapa do Turismo Brasileiro é um instrumento disponível a todo cidadão em que se reúnem municípios que adotam o turismo como uma estratégia de desenvolvimento. O Mapa do Turismo foi criado pelo Programa de Regionalização do Turismo, e define a área a ser trabalhada prioritariamente pelo MTUR para o desenvolvimento de políticas públicas específicas.

“O reconhecimento do Ministério do Turismo, tanto ao nosso Conselho Municipal quanto à estrutura turística e a validação dos nossos dados relevantes ao turismo do município, é uma grande conquista para a cidade, especialmente por manter a nossa classificação perante a região”, afirma o coordenador de Turismo, Luis Felipe Uchôa.