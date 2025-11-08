Mogi recebe a 36ª edição do Planetary Congress, com astronautas de 20 países

Evento internacional ocorre pela primeira vez no Brasil e discute inteligência artificial, tecnologia e exploração espacial

Mogi das Cruzes sediou, até o dia 7 de novembro, a 36ª edição do Planetary Congress, encontro mundial que reúne 70 astronautas de 20 países. É a primeira vez que o Brasil recebe o evento, que nesta edição teve como foco inteligência artificial e tecnologia. A abertura oficial foi realizada na segunda-feira (3), no Club Med Paradise, com a presença do prefeito em exercício, Teo Cusatis, do presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, e do presidente da Câmara de Mogi, Francimário Vieira (Farofa).

O congresso foi organizado pela Associação dos Exploradores Espaciais (ASE) e teve como anfitrião o senador e astronauta brasileiro Marcos Pontes. Entre os temas abordados no primeiro dia, estiveram o Programa Espacial Brasileiro, os avanços tecnológicos e investimentos ligados ao satélite Amazonia 1, além de debates sobre clima espacial com representantes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), da Agência Espacial Brasileira (AEB) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

“É um orgulho para Mogi das Cruzes sediar um evento internacional desta dimensão, que reúne grandes autoridades do setor aéreo e espacial. São mais de 100 profissionais e representantes de 20 países. Foi uma grande oportunidade de aprendizado e também de projeção da nossa cidade”, destacou Teo Cusatis.

Durante os cinco dias de programação, o astronauta Marcos Pontes comandarou palestras, painéis e atividades interativas voltadas a especialistas, estudantes e entusiastas das áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. “A proposta foi aproximar a ciência da sociedade e inspirar novas gerações a acreditarem em seus sonhos, com esforço e perseverança”, afirmou o astronauta.

Astronauta Marcos Pontes e o prefeito em exercício, Teo Cusatis, participam da abertura do Planetary Congress, que reúne representantes de 20 países