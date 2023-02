Mogi quer atrair empresas com redução de ISS

O prefeito Caio Cunha protocolou na Presidência da Câmara Municipal o Projeto de Lei que propõe a redução do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) para empresas que prestam serviços ligados à tecnologia da informação e comunicação. A proposta visa reduzir a alíquota, que fica entre 3 e 5% para 2%.

“As empresas com base tecnológica são tendência não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É um mercado muito relevante. Nossa cidade tem todo o potencial para entrar no radar desse segmento, gerando emprego, renda e movimentando a economia”, pontuou o prefeito.

O projeto tem o objetivo de promover o desenvolvimento local, a geração de empregos e o fomento das atividades econômicas, em especial das ligadas à tecnologia da informação e comunicação, abrangendo empresas que prestam diferentes serviços, desde análise e desenvolvimento de sistemas até suporte técnico em informática.

A proposta beneficia não só as empresas já instaladas em Mogi das Cruzes, mas também as que pretendem transferir suas atividades para a cidade. “Esse Projeto de Lei faz com que os empreendimentos tenham um atrativo para se instalar na cidade, o que vai gerar emprego e renda para os mogianos”, disse o presidente Marcos Furlan.