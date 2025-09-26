Mogi  promoverá os Jogos da Praça da Cidadania

O Fundo Social de Mogi das Cruzes, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e o Fundo Social do Estado de São Paulo, promove no domingo (28) a primeira edição dos Jogos da Praça da Cidadania – Jundiapeba. A iniciativa será realizada na Praça da Cidadania, localizada na avenida Lourenço de Souza Franco, 1.030, das 9h às 13h30, com uma programação que combina esporte, cultura e solidariedade.

O objetivo é incentivar a prática esportiva, fortalecer os laços comunitários e mobilizar a população em torno da arrecadação de alimentos destinados a famílias em situação de vulnerabilidade. Entre as modalidades confirmadas estão damas, xadrez, truco, dominó, tênis de mesa, skate e futsal. Todas as competições terão inscrição gratuita e contarão com a participação de voluntários na arbitragem e na organização, garantindo transparência e respeito aos princípios do fair play.

Além dos torneios esportivos, o público poderá acompanhar apresentações culturais e artísticas locais, atividades recreativas voltadas às crianças e um espaço de conscientização sobre solidariedade e a importância da doação. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas online, pelo site (mogidascruzes.digital.esp.br), ou presencialmente no dia do evento, mediante a entrega voluntária de um quilo de alimento não perecível. Os vencedores de cada modalidade receberão premiação simbólica.

“Os Jogos da Praça da Cidadania são uma oportunidade de unir esporte, cultura e solidariedade em um mesmo espaço. Convidamos a comunidade para que participe, se divirta e, ao mesmo tempo, contribua com quem mais precisa”, afirmou a presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Maira Cusatis.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4798-5005 ou nas redes sociais oficiais do evento.

