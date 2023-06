Mogi promove liberação temporária de vacina contra a Meningite C para professores

Até o final de junho, ou enquanto houver estoques, a Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando a vacina contra Meningite C para professores e profissionais que atuam diretamente nas escolas. A dose está sendo aplicada nos Postos de Saúde, de segunda a sexta-feira, e também nas unidades que estarão abertas neste sábado (17/6): Jardim Camila, Braz Cubas, Vila Suíssa, Mineração, Vila Natal, Jundiapeba, Ponte Grande e Mãe Mogiana.

Os interessados devem apresentar a caderneta de vacinação de rotina, documentos pessoais e comprovante de trabalho. A vacina contra a Meningite C está disponível também para trabalhadores da Saúde e para adolescentes de 13 a 19 anos ainda não imunizados com essa vacina. No calendário de rotina, a dose já contempla a faixa etária de 11 a 12 anos.