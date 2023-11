Mogi lidera geração de empregos na região

Mogi das Cruzes manteve a liderança na geração de empregos na região do Alto Tietê, de acordo com os dados divulgados na segunda-feira (30/10) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Governo Federal. No mês de setembro, o município obteve saldo de 760 postos de trabalho, o melhor resultado entre as dez cidades da região.

No acumulado de 2023, Mogi das Cruzes chegou a 4.619 empregos gerados, o que também representa o melhor resultado entre os municípios da região do Alto Tietê. O estoque de empregos, que compreende todas as vagas do município, chegou a 111.024 vagas. Entre os municípios que fazem parte do Condemat, apenas Guarulhos, que possui características diferentes, possuem números maiores que Mogi das Cruzes para o mês e o ano.

Comparando-se os resultados do mês de setembro com os dados do Caged de agosto, Mogi das Cruzes teve crescimento de 24,38% no total de saldo de vagas de empregos, com destaque para a Indústria, com 226% do total de vagas de empregos. No comparativo entre 2022 e 2023, os melhores resultados estão com o Setor de Serviços, com 64% de crescimento.

Outro ramo importante nos números é o teleatendimento, que vem apresentando crescimento na geração de empregos. Após números negativos em julho, em agosto as empresas do ramo tiveram saldo positivo de 37 vagas e, em setembro, chegou a 161 empregos. Para alcançar esses resultados, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação tem feito divulgações das ações das empresas para formação de talentos e contratações, além de auxiliar com a estrutura para a realização de entrevistas.

“O resultado positivo é um reflexo das iniciativas da Prefeitura voltadas à empregabilidade da população, capacitação dos mogianos e ao apoio aos empreendedores. É um trabalho com diversas vertentes, desde a realização de mutirões de emprego, como o que está em andamento, até ações de aproximação com as empresas, com encontros com as equipes de RHs para aumentar o índice de aprovação nos processos seletivos, e a agilização dos processos internos. Também são destaques os programas de incentivo, como o PROMAE e a lei de redução do ISS”, explica o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Gabriel Bastianelli.