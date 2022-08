Mogi libera agendamento da vacina para crianças de 3 e 4 anos

Mogi das Cruzes liberou nesta quarta-feira (03/08) o agendamento da vacinação contra a Covid-19 para todas crianças de 3 e 4 anos, público em geral, sem comorbidades. As vagas serão distribuídas em diferentes unidades e horários para atendimento no próximo sábado (06/8).

Na quinta-feira (04/08), às 9 horas, serão liberadas novas vagas para o público adulto, incluindo a dose adicional ou quarta dose para pessoas com 30 anos ou mais. Os interessados devem efetuar agendamento no www.cliquevacina.com.br .

Os agendamentos podem ser feitos pelo Clique Vacina ou pelo SIS 160. No dia da vacinação, os responsáveis pelas crianças devem apresentar RG ou certidão de nascimento da criança e nº do CPF da criança (crianças desta idade tem o número do CPF na Certidão de nascimento).

É preciso que os pais estejam presentes ou haja declaração escrita assinada pelos pais autorizando a vacinação. O adulto que acompanha a criança também deve apresentar documento de identificação e comprovante de residência em Mogi das Cruzes. A Anvisa autorizou o uso emergencial da Coronavac para crianças de 3 e 4 anos e o Ministério da Saúde recomendou a imunização para essa faixa etária, que deve receber duas doses da vacina, com intervalo de 28 dias.

Inicialmente, Mogi das Cruzes liberou a aplicação para crianças com deficiências, comorbidades ou imunossuprimidas e, nesta quarta-feira, estará liberando para todo público na faixa etária de 3 a 4 anos.