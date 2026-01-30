Reunião discute ampliação do atendimento a pacientes



O vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Téo Cusatis, e a secretária municipal de Saúde e Bem-Estar, Rebeca Barufi, participaram, na terça-feira (27), de uma reunião estratégica para discutir a ampliação da oferta de hemodiálise na região com o remanejamento de pacientes mogianos que atualmente estão realizando o tratamento fora do município.

O encontro teve a presença do diretor técnico de Saúde III da Diretoria Regional de Saúde 1 (DRS-1), Edson Umeda, da diretora de Planejamento da DRS-1, Neide Hasegawa, além de Rafael Ferreira, que é o responsável por Relacionamentos Institucionais da clínica de nefrologia Diaverum, e da médica nefrologista Silvana Kesrouani.

A pauta principal da reunião foi a questão da hemodiálise. No decorrer do encontro, foi apresentado o plano de expansão da Diaverum, que prevê a abertura, a partir do mês de março, de uma nova clínica particular, além da unidade que já existe na rua Gaspar Conqueiro, no Alto do Ipiranga, onde atualmente são realizados atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A nova unidade irá contar com 18 cadeiras adicionais, o que irá permitir o remanejamento de pacientes que hoje realizam atendimentos particulares ou por convênios, liberando vagas na unidade conveniada ao SUS. Diante disso, a Diaverum disponibilizará ao Estado o atendimento de cerca de cem pacientes. Atualmente, 102 pacientes mogianos realizam hemodiálise fora do município, situação em que a Administração Municipal busca reverter.

De acordo com o vice-prefeito, a prefeitura de Mogi segue atuando de forma integrada com o Governo do Estado e com os prestadores de serviço para que possa fortalecer a rede de atenção à saúde e assegurar atendimento digno, eficiente e mais próximo da população: “Esta iniciativa vai representar um avanço significativo no cuidado com a população. Nosso compromisso é garantir que o mogiano tenha acesso ao tratamento o mais perto possível de casa”.

Durante a reunião, foi solicitada para a DRS-1 a aprovação da ampliação do número de cadeiras de hemodiálise para o Alto Tietê, uma vez que se trata de um contrato regional. A prioridade, através dessa ampliação, é trazer de volta para Mogi das Cruzes os pacientes que hoje precisam se deslocar para outros municípios, ao mesmo tempo em que são liberadas vagas em serviços de outros lugares.

As tratativas estão formalizadas em ofício encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar à DRS-1, solicitando o remanejamento dos pacientes mogianos para o atendimento no município.

Outro ponto abordado no encontro foi a possibilidade de aumento do número de cadeiras de hemodiálise do Estado no Hospital Regional do Alto Tietê, em Suzano, com previsão de implantação entre os meses de março e abril, o que poderá representar mais um avanço na ampliação da assistência especializada na região.

