Mogi inicia reforço da vacina bivalente contra a Covid-19 em idosos e imunossuprimidos

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou na última sexta-feira (08/12) a aplicação da segunda dose da vacina bivalente contra a Covid-19 em pessoas com mais de 60 anos e imunossuprimidos acima de 12 anos que tenham recebido a primeira dose desse imunizante há pelo menos seis meses. A medida segue a orientação recente do Ministério da Saúde.

Basta comparecer em qualquer unidade de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30, e apresentar RG, CPF e o último comprovante de vacinação contra a Covid-19. A vacina bivalente é uma versão atualizada dos imunizantes já aplicados no país. Por isso, oferece maior proteção contra as variantes mais recentes do coronavírus.

O Brasil tem registrado novas variantes, por isso é fundamental que a população procure os Postos de Saúde para receber o reforço contra a Covid-19, principalmente os grupos prioritários, como idosos e imunossuprimidos.