Mogi inicia agendamento online para terceira dose em crianças de 3 e 4 anos

A Secretaria Municipal de Saúde liberou nesta segunda-feira (13/03) vagas de agendamento online para aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 para crianças de 3 a 4 anos. O reforço é indicado para crianças que já receberam a segunda dose da vacina Coronavac há pelo menos 4 meses e os interessados devem acessar o www.cliquevacina.com.br.

A dose de reforço pode ser feita com o imunobiológico disponível licenciado para a faixa etária que, neste momento, é o Pfizer Baby. As crianças de 3 e 4 anos que iniciaram o esquema com a vacina PFizer Baby, permanecem com a indicação de receber as três doses com este imunizante, como já divulgado desde o início. Já as crianças que completarem cinco anos antes de terminar o esquema vacinal com três doses de Pfizer Baby devem prosseguir o esquema vacinal com a Pfizer Pediátrica.

No caso das crianças, os documentos necessários para vacinação são Certidão de nascimento com CPF, comprovante de endereço e documento com foto do responsável que acompanha a criança. A criança precisa estar acompanhada dos pais/responsáveis legais, que também devem apresentar documento de identificação.

Nos casos em que os pais não podem acompanhar, o adulto responsável deverá levar a autorização escrita e assinada.