Mogi Geek Festival começa nesta sexta no Parque Centenário

A partir desta sexta-feira (20/01), terá início o Mogi Geek Festival, um grande evento que visa enaltecer e celebrar a cultura nerd/geek, oferecido pelo Circuito Tomodachi – Cosplay/ Gamers/ K-pop, com apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio do Fundo Social. Serão três dias repletos de atração, com entrada gratuita e quem conferir o evento pode contribuir com uma causa social, fazendo a doação de um quilo de alimento não perecível para o Fundo Social de Mogi.

Até domingo, serão mais de 35 atrações e atividades, como concurso de cosplay e K-pop, show de talentos, gincanas, praça de alimentação, artist´s alley, arco e flecha, arena gamer, artes marciais e anime song. O festival também contará com palestras conduzidas por dubladores como Leandro Loureiro, que deu voz a personagens como o Black Hat de Vilanesco e o herói Aulus, do jogo de celular Mobile Legends e Leonardo Kammillo, conhecido por emprestar sua voz à Ikki de Fênix em Os Cavaleiros do Zodíaco, Piccolo em Dragon Ball Z (1ª voz) e Barney em Barney e Seus Amigos

Outra participação especial será a do rapper Kabb Ello. Já performando o anime song, estarão presentes Kaito Saiken e Final Boss (Quinteto Geek Music). Haverá ainda torneios e partidas livres de jogo mobile, retro games e game console, espaço e concurso cosplay, swordplay, arquearia, cantadas nerds, AnimeQuiz, Animekê, apresentações de artes marciais e RPG/TCG. Também serão sorteados diversos itens com a temática do anime, que vai desde camisas, colares, bonequinhos, almofadas e afins.

Para os concursos, haverá premiação em dinheiro e as inscrições podem ser feitas antecipadamente ou no próprio dia do evento. Os detalhes de cada uma das atividades estão disponíveis para consulta no Instagram dos organizadores.

Todos os alimentos arrecadados durante o evento serão entregues ao Fundo Social, que distribuirá as arrecadações a instituições sociais, associações e lideranças de bairro cadastradas. Ao longo de todo o ano, o Fundo Social desenvolve a campanha de arrecadação de alimentos, por meio da qual direciona alimentos recebidos a comunidades em situação de vulnerabilidade, por meio de entidades com reconhecido trabalho social.

O Mogi Geek Festival será realizado no Parque Centenário da Imigração Japonesa, sempre das 11h às 18h.

Mogi Geek Festival