Mogi ganha duas novas viaturas para o Corpo de Bombeiros

Na manhã desta sexta-feira (30), a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes recebeu o secretário estadual de Segurança, Guilherme Derrite e o deputado federal Marco Bertaiolli (PSD) para uma reunião de trabalho e para entrega de duas unidades de resgate (viatura) para o Corpo de Bombeiros da cidade. Antes do evento, a comitiva se reuniu no gabinete do presidente da Câmara Municipal, Marcos Furlan (Pode), para tratar de assuntos de interesse do município.

O vereador Policial Maurino (Pode), fez uma saudação inicial no evento, em nome de todos os vereadores de Mogi, onde exaltou a atuação do Governo do Estado na área da Segurança, sobretudo na valorização da Polícia. “Nós percebemos uma diferença em relação ao Policiamento no Estado de São Paulo. Conversando com alguns policiais percebemos o quanto eles estão empolgados com a nova gestão. É nitidamente perceptível a valorização do policial militar. Não basta apenas investir em viaturas, mas é necessário, acima de tudo, investir no homem, motivar a tropa e aqueles que saem todos os dias para cuidar de nossa segurança”, pontuou.

O prefeito Caio Cunha (Pode) também usou a tribuna do Plenário para exaltar o trabalho do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). “Nossa cidade tem sido muito agraciada e privilegiada com o nosso governador. Já são cinco secretários que passam por aqui na gestão dele. Isso é motivo de prestígio, mas principalmente de diálogo e interação. É importante sentir a realidade da nossa cidade. Gostaria de agradecer muito ao governador Tarcísio pelo cuidado que tem tido com nossa região”.

O deputado estadual Marcos Damásio (PL) também falou sobre a importância da valorização dos policiais, exaltando o esforço do governo em melhorar a remuneração dos profissionais da Segurança. “É um governo que busca trazer realmente uma profunda transformação para o Estado. Segurança é uma prioridade da nossa população e nós estamos muito esperançosos de avançarmos nessa área estratégica. A Polícia precisa ser bem equipada e precisa estar preparada”.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP -, deputado André do Prado (PL), elogiou a atuação do secretário de Segurança do Estado. “É um secretário que conhece do assunto. É uma pessoa próxima, que você consegue chegar perto e ter um diálogo. Isso tem facilitado a gente levar nossas reivindicações para se tornar soluções para o nosso Estado”.

O deputado Federal Marco Bertaiolli (PSD) falou sobre o processo de renovação da frota do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e afirmou que foi um dos autores da ideia, junto com o deputado Márcio Alvino (PL) e do secretário Derrite. O deputado classificou como um presente, a entrega das duas viaturas para Mogi das Cruzes, além de mais duas para a cidade de Guarulhos. Bertaiolli também fez um apelo ao secretário de Segurança: a implantação de um Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) no Alto Tietê. “Existe uma área, que há alguns anos pertencia à Polícia Rodoviária do Estado. É uma área grande e está disponível para a chegada de um Batalhão de Ações Especiais. O Alto Tietê precisa de um BAEP e seja qual for a cidade escolhida, nós estaremos muito felizes”, pontuou.

Durante o seu discurso o secretário falou sobre as melhorias que têm sido feitas na segurança do Estado, nas áreas de valorização dos profissionais e tecnologia. Derrite também falou sobre a recomposição salarial dos Policiais Militares que, segundo ele, vai motivar ainda mais as forças de segurança do Estado. Sobre as 48 novas viaturas para o Corpo de Bombeiros (duas para Mogi das Cruzes), o secretário afirmou que foi possível graças a um esforço conjunto com a ALESP. “Essa é uma entrega possível porque os deputados federais aportaram uma grande fatia das emendas parlamentares no Corpo de Bombeiros e o compromisso do governador é investimento”.

Ao final do encontro, o presidente da Câmara, Marcos Furlan, enalteceu o bom relacionamento entre os poderes do Estado e Município e pontuou a importância de valorizar cada vez mais as forças de segurança. “É fundamental darmos melhores condições de trabalho às nossas forças policiais. Nossa região anseia por uma melhor segurança e por ações efetivas que nos faça avançar”.



Após a reunião de trabalho na Câmara de Mogi das Cruzes a comitiva partiu para o Corpo de Bombeiros da cidade para a entrega das duas viaturas.