Mogi Fest ainda promete grandes shows

Atraindo multidão em Jundiapeba, celebrações continuam

Aproximadamente 11 mil pessoas compareceram à Praça da Liberdade no sábado (14) para prestigiar as atrações do Mogi Fest, realizado no distrito de Jundiapeba, de acordo com a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. O evento, parte das comemorações pelos 464 anos de Mogi das Cruzes, teve como destaque a apresentação do grupo Katinguelê, ícone do pagode dos anos 90.

A programação musical começou com o cantor mogiano Solano, que abriu as apresentações. Em seguida, o Katinguelê subiu ao palco, animando o público com seus sucessos clássicos e lançamentos recentes. Entre as músicas que marcaram gerações de fãs de pagode, estavam “Recado a Minha Amada” (Lua Vai), “Inarai”, “Corpo Lúcido”, “No Compasso do Criador” e “Ainda Resta uma Bagagem”.

Além dos shows, o Mogi Fest, em Jundiapeba, contou com uma praça de alimentação e venda de artesanato de artistas locais. A estrutura do evento e a participação do público foram elogiadas pelo grupo Katinguelê, que destacou a energia positiva dos presentes na Praça da Liberdade.

Para garantir a segurança do evento, a Prefeitura de Mogi das Cruzes montou uma estrutura com a participação da Guarda Civil Municipal e monitoramento do Centro de Operações Integradas (COI). Não houve registro de ocorrências durante o evento.

Nos eventos descentralizados, realizados em Novo Horizonte, Biritiba Ussú, Conjunto Jefferson e Quatinga, cerca de 1,1 mil pessoas acompanharam as atrações artísticas.

As celebrações do Mogi Fest continuam no próximo final de semana, com shows na Chácara Guanabara (21) e Taiaçupeba (22). No dia 21, Eduardo Henrique e Fer do Cavaco se apresentarão na Chácara Guanabara, a partir das 15h, tocando sertanejo raiz e samba. Já no domingo (22), em Taiaçupeba, as atrações serão Cumbuca da Judite (infantil), Quarteto de Viola Caipira (sertanejo raiz) e Dani Nascimento (forró), também a partir das 15h.

Pelo segundo ano consecutivo, a Secretaria Municipal de Cultura busca levar a programação do Mogi Fest a diversos distritos de Mogi das Cruzes, alcançando uma maior variedade de públicos e idades com ações culturais.

