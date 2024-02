Mogi fechou 2023 com saldo positivo de 4.667 empregos

Mogi das Cruzes encerrou 2023 com um saldo positivo de 4.667 postos de trabalho com carteira assinada, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Governo Federal, divulgados na tarde de terça-feira (30/01). O número foi impulsionado pelo expressivo desempenho do setor de serviços, que sozinho respondeu por um saldo de 3.576 (76,62% do total). A cidade também fechou o ano com um estoque (quantidade de vínculos de trabalho) de 111.072 empregos.

O município também se destacou no Alto Tietê, com o melhor desempenho. Os 4.667 empregos o colocam à frente de todas as demais cidades da região (conforme quadro no final deste texto).

“Mais uma vez, enfatizamos as iniciativas da Prefeitura de Mogi das Cruzes que incentivam o emprego e a geração de renda, aliadas à nossa forte economia. De 2021 a 2023, a cidade apresenta um saldo positivo de 16.408 postos de trabalho, o que mostra que estamos no rumo certo”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Gabriel Bastianelli.

Ele também atribui o bom resultado de 2023 a uma série de ações realizadas pela Secretaria, como mutirões e processos seletivos de emprego e a capacitação de cidadãos para ocuparem essas posições no mercado de trabalho, por meio do Crescer, e do acompanhamento juntos às empresas, apoiando a implementação das novas e a expansão e manutenção daquelas já instaladas no município.