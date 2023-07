Mogi é certificada no programa Municípios Resilientes por trabalho para evitar desastres

Mogi das Cruzes foi uma das cidades certificadas pelo programa Municípios Resilientes, do Governo do Estado. A iniciativa busca incentivar e reconhecer os municípios que se destacam na implementação de medidas e estratégias para diminuir os riscos de desastres. A entrega da premiação ocorreu no final do mês passado no Palácio dos Bandeirantes, com a participação do governador Tarcísio de Freitas e do coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Henguel Ricardo Pereira.

“Este é um reconhecimento do Governo do Estado ao trabalho que vem sendo executado em Mogi das Cruzes para prevenir desastres naturais, contribuindo para a segurança e o bem-estar da população. A Prefeitura realiza um trabalho integrado, com a participação de toda a estrutura municipal, para ações de prevenção, atendimento e correção de problemas”, explicou o prefeito Caio Cunha.

O prefeito lembrou que Mogi das Cruzes vem investindo na estruturação do Departamento de Defesa Civil, com a modernização dos equipamentos utilizados para monitorar a cidade e treinamento para as equipes de técnicos. Além disso, a cidade realiza, durante o período de chuvas mais frequentes, a Operação Verão, com a participação de toda a estrutura da administração municipal, órgãos estaduais e empresas responsáveis por serviços públicos.

Outro destaque é a revisão das áreas de risco do município, que está sendo realizada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). O trabalho, contratado pela Prefeitura, está sendo acompanhado pela Defesa Civil do município e vai mapear e atualizar as áreas de risco, além de indicar medidas específicas para os locais.

Em outra ação importante, a Secretaria Municipal de Segurança também conta com uma estrutura de fiscalização específica para evitar a ocupação irregular de Áreas de Risco ou de Proteção Ambiental, como beiras de rios e áreas próximas a encostas. A ação também tem a participação da Patrulha Ambiental, da Guarda Municipal, que atua nas questões de preservação ambiental e também para evitar ocupações irregulares. O trabalho é feito em conjunto com a Patrulha Rural, que tem como foco as regiões mais distantes do município.

O programa Municípios Resilientes foi criado em 2019 para estimular os municípios paulistas a adotar políticas e ações de redução de risco de desastre e ampliar o acesso a recursos para execução de obras, promoção de estudos de prevenção e aquisição de equipamentos.

Neste ano, 66 cidades do estado receberam a certificação por obter pontuação superior a 70 pontos nos quesitos da iniciativa. A aferição é feita com base nos indicadores de gestão do Índice de Efetividade da Gestão Municipal do programa Município Verde Azul, do Governo de São Paulo, e da campanha Construindo Cidades Resilientes, da Organização das Nações Unidas (ONU).

Durante o evento de premiação, Mogi das Cruzes foi representada pelo diretor do Departamento de Defesa Civil, Augusto César Barbosa, que esteve presente no Palácio dos Bandeirantes para receber a certificação.