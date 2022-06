Mogi e a gripe espanhola

Em 1892, dos 25 mil moradores da cidade de Santos, mais de 4 mil faleceram em consequência de doenças infecto-contagiosas. Desses, 1.742 tiveram como causa a febre amarela e 823 de varíola. Esta última chegou rapidamente ao Alto Tietê e provocou mortalidade avassaladora.

Em outubro de 1918 chega na região a gripe espanhola que matara mais de cinquenta milhões de pessoas no mundo.

Nesse mesmo ano, a prefeitura de Mogi tomava medidas emergenciais como destinação de verbas para socorro da população, criação do Hospital para Gripe e organização de trabalhos voluntários.

Após várias vítimas, em 1919, a gripe vai embora deixando um rastro de destruição nunca antes imaginado. Até o presidente Rodrigues Alves foi acometido pela doença e faleceu.

Nessa mesma época a região do Alto Tietê que já respirava com certo alívio e logo prepararam grandes festejos em homenagem ao Dr. Deodato Wertheimer por sua luta durante a epidemia.

Em números: entre 1910 e 1917 em média aconteceram 364 mortes pela gripe, já entre 1918 e 1919 a média subiu para 648 mortes. Parece pouco em termos de hoje, mas pense nesse número para uma população de apenas 28 mil habitantes!

Pessoas que trabalharam no Hospital do Socorro por ocasião da gripe espanhola: Da esquerda para direita: Álvaro Arouche de Toledo, Dr. Deodato Wertheimer, prefeito Gabriel Pereira, José de Souza Franco e Ernesto de Paula. Em segundo plano, na mesma ordem: Benedito P. dos Passos, Estefânia de Oliveira, Maria Paiva, Ignácia da Conceição, Izaura Silva e Justina Alves de Mello. Ao fundo: Sebastiana de Mello, Júlia Rodrigues Alves, Caetana Guimarães, Ofélia Costa e José Augusto Ferraz.

Sobre os rumores de onde surgiu a gripe espanhola, encontramos esse trecho no site Brasil Escola:

“Infelizmente, os historiadores e os cientistas não possuem informações suficientes que lhes permitam apontar o local exato do surgimento dessa doença. Ainda assim, existem algumas teorias a respeito dos prováveis locais nos quais a gripe espanhola possa ter surgido: Estados Unidos, China e Reino Unido.

A teoria mais aceita pelos estudiosos do assunto é de que a gripe espanhola teria surgido em campos de treinamento militar nos Estados Unidos. Isso porque os primeiros casos da doença também foram registrados lá. Esses casos aconteceram em trabalhadores de uma fábrica em Detroit e em soldados instalados em um campo militar no estado do Kansas.”

