Mogi das Cruzes volta a receber um jogo de rugby profissional neste sábado 

O Super Rugby Américas chega a Mogi das Cruzes neste sábado (13), às 13h. Trata-se da liga profissional de rugby do continente, que conta com 7 franquias: Cobras, do Brasil; Peñarol, do Uruguai; Dogos e Pampas, da Argentina; Selknam, do Chile; Yacare, do Paraguai; e Raptors, dos Estados Unidos. A competição é disputada de fevereiro a junho, com a primeira fase jogada em turno e returno ao longo de 14 rodadas, nas quais cada time realiza 12 partidas. Ao final das 14 rodadas, os 4 melhores jogarão as semifinais. A temporada já está em sua reta final, com o time brasileiro tendo apenas mais dois jogos pela frente.

A partida entre Cobras e Peñarol vale pela 12ª rodada e é a penúltima dos Cobras. A liga foi criada em 2021 e os Cobras buscam inédita vitória sobre os uruguaios, que são os atuais campeões. Para buscar esse triunfo a equipe brasileira contará com o apoio da torcida no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, que volta a receber o rugby neste ano. Em outubro de 2022, as seleções brasileiras tiveram o Nogueirão como sua casa, com a seleção masculina recebendo Chile e Canadá pelo Americas Rugby Trophy, ao passo que o time feminino encarou no mesmo local a Colômbia, em novembro. “Voltar a Mogi das Cruzes é uma grande alegria para nós, pois fomos bem recebidos em 2022 e somos gratos pelo apoio dado pela cidade ao nosso esporte”, comentou Mariana Miné, CEO da Confederação. Os Cobras são uma franquia gerida pela CBRu (Confederação Brasileira de Rugby) e apoiada por Superbid Exchange, Irko Hirashima e Universal Assistance.

Foto: Gaspafotos/Super Rugby Américas

O nome Super Rugby é considerado a marca mais prestigiada entre as ligas de rugby, uma vez que, o Super Rugby Pacific, a liga da Oceania, que conta com os melhores jogadores de Nova Zelândia (All Blacks), Austrália (Wallabies) e Fiji, é parceiro da liga das Américas.

A entrada para a partida é 1 kg de alimento não perecível (sendo que, açúcar a sal não contam). Garanta o seu ingresso antecipado através deste link – https://www.ingresse.com/sudamerica-rugby#comprar

O último jogo dos Cobras em casa na temporada regular do Super Rugby Américas será no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, onde os Cobras recebem os Raptors, no dia 28 de maio.