Mogi das Cruzes vai ganhar letreiro no dia do aniversário da cidade

Para comemorar o aniversário de Mogi das Cruzes, que completará 462 anos nesta quinta-feira (1°), o Mogi Shopping vai inaugurar o letreiro “❤️ Mogi”, o primeiro da cidade. O cenário é uma das atrações da programação especial de aniversário que o centro de compras preparou e que também terá exposição fotográfica, lançamento do novo livro do escritor e jornalista Francisco Ornellas e feira de artesanato e presentes.

“O Mogi Shopping faz parte da história de Mogi das Cruzes, há mais de 30 anos é o ponto de encontro de muitas histórias, um importante gerador de empregos, movimenta a economia, atrai investidores para a cidade e contribui com ações sociais. A programação que preparamos para o período é uma forma de presentear a cidade e os clientes”, conta o superintendente Maurício Taufik.

A programação gratuita terá início a partir das 10h desta quinta-feira (1°) e seguirá até segunda-feira (5). Confira os detalhes:

Dia 1°/09 (quinta-feira): Inauguração do letreiro “❤️ Mogi”, a partir das 10h, na portaria de entrada ao lado da C&A.

Dia 03/09 (sábado): Lançamento do Livro “O Barão” do escritor e jornalista Francisco Ornellas, no Boulevard, a partir das 15h.

Dia 03/09 (sábado): Feira de Artesanato e Presentes, ao lado da Polishop, das 10h às 22h.