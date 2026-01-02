Mogi das Cruzes será sede de partidas da Copa São Paulo de Futebol Júnior

A Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Em Mogi das Cruzes, as partidas serão disputadas a partir do domingo (4/1), no estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão. A entrada para as partidas será gratuita para os torcedores.

Mogi das Cruzes irá sediar o Grupo 23 da competição, que contará com a participação de União Mogi, Fortaleza (CE), Confiança (PB) e Centro Olímpico (SP). As equipes vão jogar entre si e as duas que forem melhores colocadas na chave irão se classificar para a sequência do torneio.

Na primeira rodada, no dia 4, o Fortaleza enfrenta o Centro Olímpico, a partir das 13h. Na sequência, às 15h15, o União Mogi estreia na Copa São Paulo contra o Confiança (PB). As equipes voltam a campo no dia 7 de janeiro, para a segunda rodada. Às 13h, jogam União Mogi e Centro Olímpico, enquanto às 15h15 se enfrentam Confiança (PB) e Fortaleza.

No dia 10 de janeiro, irá acontecer a definição do grupo com mais dois jogos. A partir das 13h, jogam o Centro Olímpico e o Confiança (PB) e, às 15h15, o União Mogi enfrenta o Fortaleza.

Sendo considerada a maior competição do futebol de base do Brasil, a 56ª Copa São Paulo de Futebol Júnior será realizada entre os dias 2 e 25 de janeiro. Após cinco edições, a Prefeitura de Mogi das Cruzes volta a apoiar a realização da Copa São Paulo. O Nogueirão também está passando por serviços de preparação do gramado para que possam receber a competição. Os trabalhos vêm sendo desenvolvidos por empresa especializada e compreendem intervenções para prepararem o solo, o corte e a adubação da grama.

Além disso, nos meses de março e abril de 2025, o gramado recebeu um trabalho intensivo, com controle e eliminação de pragas, cortes corretivos, aplicação de material para fortalecimento da grama, entre outros. Assim, as condições do campo tiveram melhorias, segundo o acompanhamento pela Federação Paulista.

O Estádio Nogueirão será palco, a partir de 4 de janeiro, dos jogos do Grupo 23 da Copa São Paulo, com União Mogi, Fortaleza, Confiança (PB) e Centro Olímpico