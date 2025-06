Mogi das Cruzes se despede de Bibo Fernandes, ex-vereador e médico, aos 70 anos

A cidade de Mogi das Cruzes perdeu nesta sexta-feira (13) uma de suas figuras públicas mais atuantes. Faleceu, aos 70 anos, o médico ortopedista e ex-vereador Rubens Benedito Fernandes, conhecido como Bibo Fernandes. Ele estava internado no hospital Dante Pazzanese, em São Paulo. Casado com Maria Estela Ribeiro, Bibo deixa dois filhos de seu primeiro casamento: Eduardo e Maira.

Formado em Medicina pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), Bibo construiu uma carreira sólida na área da saúde, atuando como servidor público na Prefeitura de São Paulo. Lá, foi coordenador do Plano PAS e do Serviço Municipal de Saúde em São Miguel Paulista, demonstrando forte compromisso com a gestão pública da saúde.

A trajetória política de Bibo começou em 1992, e sua primeira eleição para a Câmara Municipal de Mogi ocorreu em 1996, pelo Partido Progressista Brasileiro (PPB), com 1.611 votos. Desde então, tornou-se um dos vereadores mais votados da história do município, conquistando cinco mandatos consecutivos. Em 2004, alcançou um feito histórico: 5.309 votos, a maior votação já registrada no Legislativo mogiano até então.

Durante seus mandatos, Bibo ocupou cargos de destaque, como a presidência da Câmara nos anos de 2005 e 2006 e a vice-presidência entre 1998 e 1999. Sua atuação foi marcada por intensa fiscalização do Executivo, projetos voltados ao bem-estar social e defesa de políticas públicas inclusivas.

O ex-parlamentar deixa um legado expressivo de leis que seguem em vigor e beneficiam diretamente a população. Entre elas, a isenção da tarifa de ônibus para pessoas com deficiência auditiva; a obrigatoriedade de exibição de preços de medicamentos genéricos em farmácias; a cassação do alvará de postos que comercializarem combustíveis adulterados; a proibição de limites quantitativos em promoções comerciais; e a exigência de desfibriladores em locais com grande circulação de pessoas.

Fora da política, Bibo também se dedicou à cultura e ao esporte da cidade. Foi presidente da escola de samba G.R.E.S. Mocidade do Tietê e do tradicional time de futebol Ponte Grande, reforçando seu envolvimento comunitário além das esferas institucional e profissional.

A morte de Bibo Fernandes comove a população mogiana, que reconhece em sua trajetória um exemplo de compromisso com o serviço público, atenção à saúde e defesa dos interesses da comunidade. As informações sobre velório e sepultamento ainda serão divulgadas pela família.

