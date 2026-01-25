Mogi das Cruzes registrou uma queda expressiva nos indicadores da dengue no comparativo entre 2024 e 2025. Os dados apontam redução de 98,66% nas notificações, casos positivos, casos autóctones e óbitos, resultado atribuído ao trabalho contínuo de prevenção, conscientização e orientação realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar.

Em 2024, o município contabilizou 28.291 notificações, com 19.419 casos positivos, sendo 8.840 autóctones e 23 óbitos. Já em 2025, os números caíram para 2.703 notificações, 262 casos positivos, 126 casos autóctones e nenhum óbito confirmado.

Mesmo com o cenário positivo, a administração municipal intensifica as ações de combate à dengue neste período de temperaturas mais altas e maior incidência de chuvas. De acordo com a Vigilância em Saúde, o índice de infestação predial em 2025 foi de 0,69, abaixo do registrado em 2024, que era de 1,11. Entre as estratégias estão a vacinação de adolescentes de dez a 14 anos, com 25.650 primeiras doses e 14.736 segundas doses aplicadas entre 2024 e 2025, além do trabalho de campo do Núcleo de Prevenção e Controle de Arboviroses, com visitas casa a casa, bloqueio de criadouros, monitoramento de áreas de risco e uso de drones na aplicação de larvicida. Em 2025, mais de 17,5 mil imóveis foram vistoriados no município.

A secretária municipal de Saúde e Bem-Estar, Rebeca Barufi, destaca que a prevenção é fundamental. “A redução significativa dos casos e a ausência de óbitos mostram que investir em prevenção, informação e cuidado com as pessoas salva vidas”, afirmou. O diretor de Vigilância em Saúde, Jefferson Leite, reforça que o apoio da população é essencial para impedir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, com a adoção de cuidados básicos nos imóveis.

Ações contínuas de prevenção, vacinação e combate ao mosquito contribuíram para a redução em Mogi das Cruzes