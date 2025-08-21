Mogi das Cruzes recebe projeto cultural CINE LEITURA em agosto

Nos dias 22 e 23 de agosto, Mogi das Cruzes será palco do projeto cultural CINE LEITURA, que levará literatura, cinema, teatro e brincadeiras educativas para crianças e jovens estudantes de escolas municipais. A iniciativa é gratuita e realizada pelo Instituto Eco Ambiental Social, com patrocínio da Niterra do Brasil, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Rouanet). O objetivo é democratizar o acesso à cultura e incentivar o hábito da leitura de forma lúdica e interativa.

No dia 22 de agosto, o projeto visitará a EM Profª Maria Luiza Menezes da Fonseca, na Vila Jundiaí, pela manhã, e a EM Profª Cleonice Feliciano, no Jardim Piatã, à tarde. A estrutura móvel do CINE LEITURA conta com livros impressos, incluindo títulos em braille, e-books, audiobooks, filmes infantis e infanto-juvenis, projetor e home theater, além de cenário, fantoches, dedoches, jogos e brinquedos. Com esses recursos, serão realizadas contações de histórias, rodas de leitura e pequenas apresentações teatrais.

No dia 23 de agosto, das 8h às 9h, haverá uma capacitação para professores no Centro Municipal de Formação Pedagógica – CEMFORPE. A oficina apresentará técnicas de contação de histórias e estratégias para integrar o CINE LEITURA ao ambiente escolar, ampliando seu impacto pedagógico. Segundo a coordenação do projeto, a proposta é criar experiências culturais que despertem a imaginação e fortaleçam o aprendizado, tornando a leitura e as artes parte do cotidiano das crianças e adolescentes.

Desde abril de 2023, a multinacional NGK SPARK PLUG, fundada em 1936 em Nagoya (Japão), passou a se chamar oficialmente Niterra Co., Ltd.. A mudança reflete o compromisso com uma sociedade ambientalmente sustentável, combinando as palavras latinas niteo e terra, que significam “brilhar” e “planeta terra”. No Brasil, a empresa atua há 66 anos, conta com cerca de 1.300 funcionários e possui uma fábrica com 625 mil m² em Mogi das Cruzes (SP).

Mais informações estão disponíveis em www.institucional.ngkntk.com.br e no LinkedIn da Niterra do Brasil.

