Mogi das Cruzes recebe o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico

Encontro aconteceu na qurta-feira (23) e reuniu mais de 100 entidades, associações e empresários de diversos segmentos

Na noite do dia 23 (quarta-feira), a prefeita Mara Bertaiolli se reuniu com mais de cem representantes de empresas, associações e entidades de classe para debater políticas públicas, incentivos para atração de investimentos, geração de emprego e renda. O Encontro com Empresários aconteceu no prédio II da Prefeitura Municipal e contou a participação do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, que apresentou programas e ações disponíveis pela Agência Desenvolve SP e Investe SP.

A superintendente do jornal A Semana, Fabíola Pupo, e a diretora comercial, Muriel Pupo, estiveram presentes para apreciar o encontro.

“Este momento representa mais do que a retomada do diálogo da nossa cidade com o Governo do Estado, mas o nosso diálogo com cada um de vocês, empresários, investidores e empreendedores comprometidos com Mogi. É para vocês e por vocês que estamos aqui, conversando e prontos para firmar boas parceria em benefício da população”, afirmou a prefeita.

Entre as empresas e entidades presentes, destaca-se o Sebrae, Sesi, Senai, Sincomercio, Sindicato Rural, Agestab, Bunkyo, Ciesp, Club Med, RCP Comércio de Alimentos (Mc Donalds), Agco, Air Products, Bimbo, Coca-Cola Femsa, Elgin, Fame, Hoganas Brasil, Marcatto, Nachi, Petrom, Yamaho, Av Capital, Centro Universitário Braz Cubas, Fatec, Radial Transporte Coletivo, UMC e Grupo Porto Seguro, Niterra do Brasil, entre outros.

“Mogi das Cruzes tem um perfil favorável, localização privilegiada e gestão afinada com o Governo do Estado. A prefeita Mara Bertaiolli nos solicitou algumas ações de incentivo. Vamos atender e em breve ela divulgará investimentos importantes para a cidade, fruto do trabalho dela aqui”, adiantou o secretário estadual.

Com mais de 450 mil habitantes, Mogi das Cruzes abriga mais de 700 km2 de extensão territorial, 11 distritos e 04 polos industriais. Mais de 65 mil empresas estão instaladas na cidade, entre elas Bauducco, Hoganas, Niterra, Shibata, Mc Donalds, JSL, Nachi, GM, Coca-cola, Agco, Elgin, Elgin, Fame, Movida, Club Med e Suzano.

“Estamos em franco diálogo com as empresas e em breve teremos anúncios importantes para a nossa cidade”, adiantou a prefeita.

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, esteve no prédio II da Prefeitura de Mogi