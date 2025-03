Mogi das Cruzes recebe o 1º Encontro de Lideranças Femininas do PL

O encontro pretende inserir a mulher na política

O 1º Encontro de Lideranças Femininas do PL Mulher de Mogi das Cruzes e região do Alto Tietê está com data marcada para sábado (29), às 8h, no Teatro Manoel Bezerra de Mello, localizado na Faculdade UMC, em Mogi das Cruzes/SP.

O evento tem como propósito fortalecer a participação feminina na política e na sociedade, proporcionando um espaço de troca de experiências, aprendizado e networking. A programação contará com painéis e palestras, reunindo mulheres que desempenham papéis de destaque na política e em diversas áreas da sociedade.

A presidente do PL Mulher de Mogi das Cruzes, Dana Vidal Costa, reforça o convite a todas as mulheres, aguardando a participação de cada inscrita: “Contamos com a presença de todas para, juntas, construirmos um futuro mais representativo e inclusivo.”

Para poder participar, as interessadas deverão fazer a sua inscrição pelo link (https://forms.gle/sNPEj6wWYNrRSU4n7).

O PL Mulher existe para colocar em práticas os ideais do Partido Liberal (PL), como a proteção do cidadão, a defesa do fortalecimento do mercado através da livre iniciativa e a luta pela justiça social.

Atualmente, com Valdemar Costa Neto como presidente, esses compromissos são sempre convocados e atentos as propostas do partidos, direcionados às reformas econômicas, tributárias, agrárias, urbanas, sociais e do poder judiciário.

Para isso, as mulheres têm profunda importância, pois possuem o jeito de ser e o olhar humano, defendendo a família, o potencial de trabalho e a capacidade de se reinventar, contribuindo com o processo de desenvolvimento.

O teatro da UMC fica na avenida Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, 200, Centro Cívico, Mogi das Cruzes.

Dana Costa, presidente do PL Mulher, quer fortalecer a política na região