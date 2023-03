Mogi das Cruzes recebe esta semana van do Cidadania Itinerante

A Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), por meio do Cidadania Itinerante, oferecerá, entre os dias 3 e 4 de março, serviços gratuitos para a população de Mogi das Cruzes, na região do Jardim Aeroporto.

A ação faz parte da iniciativa da SJC de expandir a atuação de suas coordenações, programas e serviços em todo o Estado de São Paulo. Com o investimento total de R$ 4,7 milhões, estima-se realizar 60,4 mil atendimentos em 12 meses, iniciados em junho de 2022.

Durante a ação, a unidade móvel atenderá na R. Tonga, 20 – Jardim Aeroporto I (Escola Municipal Prof.ª Florisa Faustino Pinto). Na sexta-feira (3), o atendimento será das 9h às 17h; e no sábado (4), das 9h às 15h.

Serão oferecidos para a população diversos serviços, como agendamento para 2.ª via do RG, emissão de certidões (nascimento, casamento e óbito), CPF (primeira e segunda vias), contas de consumo (água e luz), da carteira de trabalho digital e atestado de antecedentes criminais; entrada no seguro-desemprego; elaboração de currículo; recebimento de denúncias; e prestação de orientação e encaminhamento para coordenadorias, programas e ouvidoria da SJC.

Serviço

Mogi das Cruzes recebe van do Cidadania Itinerante nesta semana

Datas: 03 e 04/03

Horários: 9h às 17h (sexta) e 9h às 15h (sábado)

Local: R. Tonga, 20 – Jardim Aeroporto I

Localização: https://goo.gl/maps/eThzgCJkey9he1wm7