Mogi das Cruzes recebe a 4ª edição da Mostra MIX com arte, diversidade e inclusão

Entre os dias 1º e 23 de agosto, Mogi das Cruzes será palco da 4ª edição da Mostra MIX Mogi: Diversidade, Cultura e Arte. O evento, gratuito e com programação espalhada por diversos pontos da cidade, traz mais de 20 atividades culturais, artísticas e formativas que celebram a diversidade e promovem o acesso à arte.

Antes chamada de Mostra de Arte Orgulho LGBTQIAP+ Mogi das Cruzes, a iniciativa passa agora a se chamar Mostra MIX Mogi, ampliando seu escopo e reforçando o caráter multicultural do projeto. A programação inclui atrações de destaque como o show da cantora Assucena, uma das grandes vozes da música brasileira contemporânea; o artista Sadrak, conhecido por sua atuação como cantor, maquiador de celebridades e influenciador, que participará com show e oficina de maquiagem para drags; e André Fischer, diretor do Mix Brasil, que apresentará uma atividade de tecnologia imersiva e realidade virtual, além de ministrar palestra sobre Comunicação Inclusiva.

Outras atividades previstas são exposições de artes visuais, mostras de cinema, oficinas, apresentações de DJs, performances de drags e experiências tecnológicas. Todas as ações contarão com acessibilidade em Libras, garantindo a inclusão de públicos diversos.

Como contrapartida social, o Instituto Criarte fará a doação de 30 livros com temática LGBT para a Biblioteca Municipal de Mogi das Cruzes. A proposta é incentivar a leitura e ampliar o acesso a obras que abordam diversidade e direitos humanos.

A Mostra MIX Mogi é uma realização do Instituto Criarte com produção do Studio Casa 7 Consultoria. O projeto é financiado pelo ProAC-SP da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e pela Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura. Conta ainda com o apoio cultural da Prefeitura de Mogi das Cruzes, Fórum LGBT Mogiano, Coletivo Diversidade do Alto Tietê, Galpão Arthur Netto, Grow, Ousadia Espaço de Cultura e Centro Universitário Braz Cubas.

Mais informações sobre a programação podem ser obtidas pelo e-mail institutocriarte@gmail.com ou pelo telefone (11) 99752-2792.

