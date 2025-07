Mogi das Cruzes recebe 4ª edição do Decola Jovem com entrada gratuita

A cidade de Mogi das Cruzes vai receber a 4ª edição do Decola Jovem, a maior feira estudantil do Alto Tietê com foco em educação, carreira e propósito. O evento será realizado no dia 4 de setembro, das 8h às 21h, no Clube de Campo, com entrada gratuita e expectativa de reunir mais de cinco mil jovens da região.

Com o objetivo de aproximar jovens do mercado de trabalho, da educação de qualidade e do autoconhecimento, o Decola Jovem se apresenta como um movimento que vai além de uma feira tradicional. A iniciativa reúne empresas, universidades, startups, ONGs, influenciadores e profissionais de diferentes áreas em um ambiente voltado ao aprendizado, à troca de experiências e à construção de oportunidades. A edição de 2025 contará com stands de instituições de ensino, cursos técnicos, oficinas práticas, rodas de conversa, mentorias presenciais, ativações interativas e sorteios de bolsas de estudo. Os participantes terão a chance de conversar com empreendedores, conhecer diferentes possibilidades de carreira e acessar caminhos para formação profissional e inserção no mercado de trabalho.

Criado pela vereadora de Mogi das Cruzes, Malu Fernandes, o projeto já impactou mais de 15 mil estudantes em edições anteriores e busca ampliar o acesso a oportunidades para jovens da região. “O Decola Jovem quebra barreiras e abre caminhos. Ele inspira futuros, fortalece a crença na educação e impulsiona empresas da cidade ao aproximar jovens talentos do mercado de trabalho e da qualificação profissional. Esta edição será ainda mais impactante, reunindo estudantes de toda a região do Alto Tietê”, destaca Malu.

Entre as instituições confirmadas estão SEBRAE, Vidha, Anhembi Morumbi, CNA, Universidade São Judas, Anhanguera, Bunkyo Empresarial, Náutico Mogiano, CIEE, Sicredi.

Mais informações estão disponíveis no perfil @decolajovem e pelo e-mail (decolajovemmogi@gmail.com).

Decola Jovem 2025 promete reunir milhares de jovens neste ano