Mogi das Cruzes recebe 16,6 mil doses da vacina Pfizer Bivalente 

Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está recebendo 16,6 mil doses da vacina Pfizer Bivalente. Este imunizante é uma versão atualizada dos já existentes contra a Covid-19 e pode oferecer uma proteção ainda maior contra as novas variantes da Ômicron.

As doses serão distribuídas para os Postos de Saúde e o agendamento para imunização será iniciado na segunda-feira (27/02), às 13h30, no www.cliquevacina.com.br ou pelo telefone SIS 160.

Conforme orientações técnicas do Ministério da Saúde, o primeiro público a ser imunizado serão os idosos acima de 70 anos que já tenham recebido pelo menos duas doses anteriores de vacina monovalente contra a Covid-19 e ter passado pelo menos quatro meses após a última dose recebida. A população apta a receber o imunizante será ampliada de acordo com a chegada de novas doses.

Para a chefe da Vigilância Epidemiológica Municipal, Lilian Peres Mendes, a chegada dessas doses deve contribuir ainda mais para a proteção da população mais vulnerável. As pessoas imunizadas, principalmente com doses de reforço, têm menor risco de contrair a Covid-19 de uma forma mais grave.

“A vacina bivalente tem este nome porque ela recebe um componente da cepa original do vírus que já está presente nas vacinas contra a Covid-19 em uso até o momento e mais um componente da variante Ômicron, por isso o nome bivalente. As utilizadas até o presente momento, são chamadas “monovalentes” pois tem apenas uma cepa do vírus”, explica Lilian. Até esta quinta-feira (23/02), o município de Mogi das Cruzes já aplicou mais de 1,2 milhão de doses de vacina contra a Covid-19.