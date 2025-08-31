Mogi das Cruzes realiza 1.500 feiras por ano e atende mais de 1,3 milhão de consumidores

Mogi das Cruzes mantém viva a tradição das feiras livres e garante o abastecimento alimentar de qualidade para a população. Ao todo, são realizadas quase 1.500 feiras por ano, que atendem mais de 1,3 milhão de consumidores. A rede conta com 376 feirantes licenciados pela Secretaria de Agricultura e Segurança Alimentar e alcança 62,5% dos moradores do município.

Todas as semanas, de terça-feira a domingo, a cidade oferece 27 feiras em 18 diferentes pontos, incluindo três noturnas e seis varejões. Ao longo de um ano, isso representa aproximadamente 1.458 eventos de abastecimento.

O impacto é direto no dia a dia da população: mais de 111 mil pessoas são atendidas mensalmente. Para o secretário de Agricultura e Segurança Alimentar, Renato Abdo, o trabalho dos feirantes vai além da oferta de alimentos. “O feirante é um verdadeiro pilar da economia local. Cada banca representa geração de renda, empregos diretos e indiretos, além de movimentar a produção da nossa agricultura. É uma profissão que atravessa gerações, passando de pais para filhos, preservando uma tradição que faz parte da história da nossa cidade”, disse.

A secretária-adjunta, Mariana Fraga, reforça a importância social desses espaços. “As feiras não são apenas espaços de compra e venda. Elas são pontos de convivência, cultura e confiança. O consumidor conhece o feirante, cria vínculo e sabe de onde vem o alimento que leva para casa. Isso fortalece a nossa identidade e mostra que a feira é, acima de tudo, um patrimônio da cidade”, afirmou.

Entre os feirantes que mantêm viva essa tradição está o casal Antônio Carlos da Silva e Aparecida da Penha Fernandes Silva. Há mais de 20 anos, eles trabalham lado a lado nas ruas de Mogi. “São décadas de relacionamento e trabalho juntos nas feiras, é a nossa vida”, conta Aparecida. “Estar nas ruas, atendendo o público é muito bom”, completa Antônio.

As feiras livres fazem parte da história do Brasil desde 1554, quando surgiram nos primórdios da Vila de São Paulo. Durante anos, foram consideradas atividades informais, até que, em 25 de agosto de 1914, o então prefeito da capital paulista, Washington Luís, oficializou sua realização. Desde então, a data passou a ser celebrada como o Dia do Feirante, em homenagem a quem dedica a vida a alimentar a cidade com trabalho e esforço, e em Mogi das Cruzes, essa tradição continua viva e fortalecida.

Mais de 111 mil pessoas são atendidas por mês nas feiras livres de Mogi