Mogi das Cruzes participa da Final Nacional da Superliga de Voleibol da Melhor Idade

Mogi das Cruzes terá duas equipes na Final Nacional da Superliga de Voleibol da Melhor Idade, promovido pela Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado. A competição teve iníciona quarta-feira (28), em Sorriso-MT, e conta com a participação das equipes femininas acima de 45 anos e acima de 58 anos da cidade.

A classificação das equipes para a Final Nacional da Superliga ocorreu após boas participações das equipes mogianas nas disputas da fase estadual da competição. Ao todo, 115 equipes de oito estados brasileiros são esperadas no torneio, em quatro categorias etárias.

“A prática de atividades físicas, esportivas e de lazer pelos idosos é uma diretriz dos investimentos da Prefeitura de Mogi das Cruzes e representa um fator importante para a saúde física e mental desta população. É também um componente de socialização das pessoas, que podem sair de casa, conhecer novos amigos e se divertir. O voleibol adaptado tem um trabalho consistente em Mogi das Cruzes, desenvolvido com muita qualidade e com ótimos resultados”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Fred Abib.

Na sexta-feira (23), as equipes de Mogi das Cruzes realizaram amistosos contra São Paulo, como preparação para a Final Nacional da Superliga. As partidas foram disputadas no Ginásio Poliesportivo Professor José Carlos Miller da Silveira – Tuta e não tiveram contagem de resultados finais. Além das categorias que participarão da competição nacional, o time acima de 68 anos também esteve em quadra.

As equipes de vôlei adaptado de Mogi das Cruzes realizam treinamentos no Ginásio Tuta e no espaço do Pró-Hiper.

Para os interessados em praticar a modalidade, pode ligar no 4798-5005.

