 “Mogi das Cruzes, Ontem e Hoje” está em exposição até final de setembro

Neste mês de celebração do aniversário da cidade, o Patteo Urupema Shopping recebe a Mostra de Artes Plásticas “Mogi das Cruzes, Ontem e Hoje – 465 anos de História”. A exposição reúne obras de AnaMarb, iza Leão, Linda Fuga e Rodrigo Monteiro. O acervo dos artistas retrata Mogi em diferentes tempos e olhares e pode ser visitada, gratuitamente, no Piso 3 do shopping, até dia 28 de setembro.

O objetivo da exposição, além de homenagear a história do município, que completou 465 anos no dia 1º de setembro, e valorizar o talento dos artistas mogianos, é também conectar arte, memória e futuro, numa viagem saudosista, porém repleta de significados e reflexões.

Os visitantes poderão apreciar pinturas a óleo sobre tela de Linda Fuga, Iza Leão e Rodrigo Monteiro com cenas de pontos históricos do município, ruas de antigamente, casarões, entre outros patrimônios históricos, agora eternizados pelos artistas em seus quadros. A mostra contempla, ainda, artigos em porcelana fina pintados por AnaMarb, também com imagens de Mogi das Cruzes no passado.

A abertura da exposição, realizada na sexta-feira (5), recebeu os expositores e demais artistas da cidade, além de visitantes do shopping. Músicos da Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes fizeram participação especial na ambientação do evento.

O público pode conferir a exposição todos os dias, no horário de funcionamento do empreendimento. O evento é uma parceria do Patteo Urupema Shopping com a Secretaria de Cultura da Prefeitura de Mogi das Cruzes.

