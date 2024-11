Mogi das Cruzes lança portal para facilitar acesso a atividades esportivas gratuitas

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Mogi das Cruzes lançou um novo portal on-line para que os cidadãos possam acessar informações sobre as atividades esportivas oferecidas na cidade. Disponível desde julho, o site concentra notícias, informações gerais e uma lista completa de modalidades esportivas gratuitas, com o objetivo de ampliar o acesso da população ao esporte e ao lazer.

De acordo com o secretário municipal de Esportes e Lazer, Gustavo Nogueira, a plataforma foi projetada para facilitar a comunicação entre os moradores e a administração pública. “A página dará uma noção de todos os programas esportivos oferecidos pela pasta, além de permitir buscas por modalidade e localidade, ajudando os mogianos a encontrarem a atividade mais adequada”, afirmou Nogueira.

O novo portal também é uma central de notícias atualizadas sobre os projetos e ações da Secretaria de Esportes, além de disponibilizar todas as informações sobre a Lei de Incentivo ao Desporto (LIDE) para os interessados. Com isso, o governo municipal busca aumentar o engajamento e facilitar o acesso dos cidadãos aos programas esportivos.

A ferramenta, além de apresentar as modalidades e locais disponíveis, oferece funcionalidades de inscrição para atividades específicas, otimizando o acesso a informações e a adesão aos projetos esportivos da cidade.

O endereço do novo portal é: https://mogidascruzes.digital.esp.br/ .

Novo site reúne informações sobre modalidades, locais e inscrições para atividades físicas na cidade