Mogi das Cruzes lança Plano Municipal de Convivência Familiar e Comunitária para crianças e adolescentes

O município se prepara para o lançamento de um plano para um futuro mais inclusivo

No dia 21 de novembro (quinta-feira), o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Mogi das Cruzes realizará o lançamento do Plano Municipal de Convivência Familiar e Comunitária (PMCFC). O evento será realizado no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, das 9h ao meio-dia, e visa apresentar oficialmente o documento, que foi elaborado ao longo dos últimos meses.

O PMCFC é um importante instrumento político e técnico que orienta decisões, investimentos e ações voltadas à promoção dos direitos das crianças e adolescentes em Mogi das Cruzes. Com uma abordagem integrada, o plano propõe o desenvolvimento de políticas públicas nas áreas de assistência social, saúde, educação, esporte, cultura e habitação. A convivência familiar e comunitária é destacada como um direito constitucional, buscando garantir que as crianças se desenvolvam em ambientes que assegurem educação, proteção e saúde.

A elaboração do PMCFC contou com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e foi realizada através de um amplo processo de consulta e escuta da sociedade. Essa abordagem está alinhada com a diretriz estabelecida no artigo 227 da Constituição Federal, que preconiza a participação da sociedade na formulação e controle das políticas públicas. Para isso, o CMDCA contou com a assessoria técnica do Núcleo Entretempos, que colaborou na construção do documento.

O PMCFC não só reflete a necessidade de um ambiente familiar saudável, mas também se posiciona como uma ferramenta crucial para combater processos de segregação e exclusão social que afetam crianças e adolescentes. A proposta do plano é promover a convivência em comunidade como um meio eficaz de prevenir o isolamento e a estigmatização, oferecendo um suporte mais robusto para o desenvolvimento integral dos jovens.

A apresentação do Plano Municipal de Convivência Familiar e Comunitária será uma oportunidade para que todos os interessados conheçam as diretrizes e ações propostas para o futuro das crianças e adolescentes de Mogi das Cruzes. O Centro Cultural, localizado na praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, no Centro, será o palco desse importante evento, que promete mobilizar a comunidade em prol de um futuro mais justo e inclusivo para as novas gerações.

Participantes do lançamento do Plano Municipal de Convivência Familiar e Comunitária no Centro Cultural de Mogi das Cruzes celebram a união em prol dos direitos das crianças e adolescentes