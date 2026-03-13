Liderança internacional conhece projetos desenvolvidos no município

A Prefeitura de Mogi das Cruzes recebeu nesta segunda-feira (9) a visita de representantes do Grupo FEMSA para avaliações e novos investimentos na área da Primeira Infância. A agenda, acompanhada pela Coordenadoria Especial da Primeira Infância (CEPI), teve como destaque a presença da chefe de Primeira Infância do Grupo FEMSA México, Karina Vargas, que conheceu de perto as políticas públicas desenvolvidas no município e os territórios que recebem investimentos da instituição internacional.

“A Primeira Infância é prioridade da nossa gestão porque é nessa fase que construímos as bases para o futuro das nossas crianças. Esses investimentos permitem transformar territórios, qualificar espaços públicos e oferecer ambientes mais seguros, acolhedores e preparados para o desenvolvimento infantil. É um trabalho que impacta diretamente a qualidade de vida das famílias mogianas”, afirmou a prefeita Mara Bertaiolli.

A visita integra o acompanhamento das ações realizadas em parceria entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e o Grupo FEMSA, por meio da iniciativa LAPIS – Lugares Amigáveis para a Primeira Infância. A iniciativa tem como objetivo transformar espaços públicos em ambientes mais seguros, acolhedores e estimulantes para crianças pequenas e seus cuidadores.

A programação teve início no período da manhã, com acolhimento no auditório da prefeitura e apresentação do “Mogi Cidade que Abraça a Primeira Infância”. Depois, a comitiva realizou visitas técnicas ao território LAPIS César de Souza, ao Espaço de Brincar do Parque Airton Nogueira, no Jardim Rodeio, ao CEIM Prof.ª Antônia Thereza de Mello Oliveira, no Botujuru, e ao CAED. A agenda se encerrou com visita técnica ao território LAPIS Conjunto Santo Ângelo.

“O Grupo FEMSA pôde conhecer nossos territórios prioritários, visitar equipamentos e ver na prática as intervenções que já estão sendo realizadas. Esse intercâmbio fortalece o trabalho que estamos desenvolvendo e amplia as possibilidades de avançarmos ainda mais”, explicou coordenador da CEPI, Claudio Rodrigues.

Por meio da parceria, Mogi das Cruzes está recebendo investimentos de aproximadamente R$1,038 milhão para intervenções em dois territórios vulneráveis: o LAPIS César de Souza e o LAPIS Conjunto Santo Ângelo. As ações incluem a criação de territórios com entorno escolar mais seguro, implantação de espaços lúdicos, estímulo ao brincar, fortalecimento do convívio comunitário e melhoria da experiência urbana das crianças e suas famílias.

No território de César de Souza, as intervenções ocorrem no entorno do CAED (Centro de Artes, Esportes e Desenvolvimento) e do conjunto habitacional do CDHU, onde será implantada a primeira Bebeteca do município, além de espaços de convivência e brincar. Já no Conjunto Santo Ângelo, as melhorias envolvem a implantação de um território amigável à Primeira Infância, com requalificação urbana e ações integradas voltadas à segurança viária e qualificação dos espaços públicos.





A visita mostrou as políticas públicas da cidade para o grupo do México