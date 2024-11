Mogi das Cruzes encerra a 2ª Olimpíada e Paralimpíada “Pequenos Esportistas” com festa e celebrações

Evento reúne famílias, alunos e educadores em uma noite de homenagens

A 2ª edição da Olimpíada e Paralimpíada “Pequenos Esportistas” da rede municipal de Mogi das Cruzes, promovida pela Secretaria de Educação, foi concluída em clima festivo na quinta-feira (24). A E.M. Prof. Adolfo Martini (Vila Industrial) foi consagrada campeã geral pelo segundo ano consecutivo, em uma cerimônia de encerramento no auditório do Cemforpe, repleta de famílias, estudantes e educadores.

A secretária de Educação, Marilu Beranger, agradeceu a colaboração de todos no projeto, que envolveu mais de quatro mil alunos de 37 escolas. “Cada um de vocês teve um papel fundamental”, afirmou. A noite contou com apresentações musicais e de taekwondo, além de homenagens aos parceiros e escolas participantes.

O evento destacou cinco escolas pela performance geral, com a E.M. Prof. Adolfo Martini no topo, seguida pelo Cempre Ivan Nunes Siqueira (2º lugar), E.M. Cenira Araújo Pereira (3º), E.M. Armindo Freire Mármora (4º) e E.M. Luiz Beraldo de Miranda (5º). A aluna Valenttina do Prado foi premiada por “Defesa Menos Vazada” no futsal. Ao final, uma retrospectiva emocionou o público, coroando o sucesso do evento e inspirando novos desafios para os pequenos atletas da cidade.

O encerramento contou também com uma apresentação do Centro de Ginástica Artística Adolfo Martini, cujos alunos encantaram o público com demonstrações de habilidades e coreografias. Com a presença do vereador Eduardo Ota e da equipe organizadora do Departamento Pedagógico, o evento reforçou o compromisso da Secretaria de Educação com o incentivo ao esporte e ao desenvolvimento integral dos estudantes. “Momentos como estes são essenciais para a formação dos nossos alunos, pois promovem a disciplina, o espírito de equipe e o gosto pelo esporte”, destacou a coordenadora pedagógica Mariana Meira.

Encerramento reafirma a união do esporte entre a comunidade