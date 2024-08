Mogi das Cruzes comemora 464 anos com grande evento na Avenida Cívica

A festa conta com música, praça de alimentação e espaço kids

Mogi das Cruzes está prestes a comemorar 464 anos com uma festa para animar os munícipes. A Prefeitura de Mogi das Cruzes anunciou a programação festiva de aniversário da fundação da cidade, que deu início na quinta-feira (29). O evento, que se estenderá até domingo, dia 1º de setembro, será realizado na Avenida Cívica, no Mogilar, e contará com diversas atrações gratuitas e abertas ao público.

Na sexta-feira (29), a programação se intensifica, com apresentações do Drift Show intercaladas entre às 18h e 20h. A Praça de Alimentação estará aberta novamente a partir das 17h, e o público poderá desfrutar de música ao vivo com o Pagode do Canta, das 18h30 às 20h, e a dupla Marcos e Bueno, das 20h30 às 22h.

O sábado (30) promete ser um dia emocionante, com a programação começando ao meio-dia. O Drift Show terá apresentações às 15h e 18h, e a Praça de Alimentação funcionará a partir das 12h. A música ficará por conta da Batucada Dez, Kid Santú e Sollano e Banda, garantindo um ambiente festivo e animado.

No domingo (31), último dia de festividades, as atrações começam às 10h. O Drift Show continuará a encantar o público com apresentações programadas ao longo do dia. A Praça de Alimentação abrirá ao meio-dia, e as crianças poderão se divertir no Espaço Kids. O dia contará com uma programação musical voltada para o público infantil, com a Patrulha Canina, além de apresentações de Banda San Marco, Luana Camarah e Raimundos, proporcionando um encerramento vibrante às comemorações.

Com programação descentralizada e artistas locais, o cronograma se estenderá a diversos bairros, ao longo de todo o mês de setembro. Música, atrações e serviços estarão em bairros e distritos, como Sabaúna, Jundiapeba, Novo Horizonte, Conjunto Jefferson da Silva, Biritiba Ussu, Quatinga, Braz Cubas, Taiaçupeba, Taboão e muito mais.

Vale lembrar que a programação está sujeita à alteração e todas as ações têm entrada franca. A praça de alimentação funcionará nos seguintes horários: sexta-feira, das 18h às 22h, sábado, das 12h às 22h, e domingo, das 11h às 20h.

Sexta-feira (30/8)

Atrações:

Apresentações Drift Show: 18h às 20h (intercaladas)

Praça de Alimentação: a partir das 17h

Espaço Kids

Música:

18h30 às 20h: Pagode do Canta

20h30 às 22h: Marcos e Bueno

Sábado (31/8)

Atrações:

15h às 17h: Apresentação Drift Show

18h às 20h: Apresentação Drift Show

Praça de Alimentação: a partir das 12h

Espaço Kids

Exposição de Carros Antigos

Música:

16h às 18h: Batucada Dez

18h às 20h: Kid Santú

20h às 22h: Sollano e Banda

Domingo (1°/9)

Atrações:

10h às 12h: Apresentações Drift Show

13h30 às 15h30: Apresentações Drift Show

16h às 17h30: Apresentações Drift Show

Espaço Kids

Exposição de Carros Antigos

Praça de Alimentação: a partir das 12h





Música:

12h às 13h: Patrulha Canina (Infantil)

13h30 às 15h30: Banda San Marco

16h às 17h30: Luana Camarah

18h às 19h30: Raimundos

Evento promete trazer alegria e diversão