Mogi das Cruzes aguarda novas remessas de vacina contra a dengue para continuação da imunização

A Prefeitura de Mogi das Cruzes informou na tarde de hoje (23) está à espera de novos lotes da vacina contra a dengue para prosseguir com a imunização da população. Na sexta-feira passada (19), a Secretaria Municipal de Saúde havia disponibilizado temporariamente o restante das doses do primeiro lote, para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, com validade até 30 de abril e todas essas doses já foram aplicadas.

Essa medida temporária foi adotada devido à proximidade da data de vencimento das doses e seguindo orientações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo. No início de fevereiro, Mogi das Cruzes recebeu 12.143 doses da vacina, as quais agora estão esgotadas.

Com o término do estoque inicial, a vacinação deverá se concentrar novamente nos adolescentes de 10 a 14 anos. Já as crianças de 6 a 9 anos e os adolescentes de 15 a 16 anos que receberam a vacina durante esse período temporário terão direito à segunda dose daqui a três meses. A Secretaria Municipal de Saúde já fez o pedido de novos lotes ao Governo do Estado e continuará a informar sobre as próximas datas para imunização.