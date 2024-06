Mogi das Cruzes abre vagas gratuitas para o Cursinho Público Pré-Vestibular

Ao todo, são 250 vagas para jovens entre 17 e 29 anos

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio do CRESCER, abre inscrições para o Cursinho Público Pré-Vestibular. As inscrições são no formato on-line e vão até o dia 9 de junho pelo site crescer.mogidascruzes.sp.gov.br.

Ao todo, são 250 vagas gratuitas, destinadas a jovens e adultos com idade entre 17 e 29 anos, moradores de Mogi das Cruzes, que estão cursando o 3º ano ou tenham concluído o ensino médio na rede pública de ensino, e que ainda não tenham concluído uma formação de nível superior.

As aulas são gratuitas e ocorrerão quatro vezes por semana nas regiões do Centro, Brás Cubas, Jundiapeba, César de Souza e Vila Brasileira, com previsão de início em junho e de término em novembro. Os estudantes terão uma formação com carga horária de 240 horas, divididas entre as seguintes disciplinas: Matemática, Biologia, Física, Química, História, Geografia, Filosofia, Sociologia e Língua Portuguesa.

As unidades do Centro, Brás Cubas, Jundiapeba e César de Souza receberão aulas no período noturno, das 19 às 22 horas. Na Vila Brasileira, as aulas serão semanais das 14 às 17 horas.

Já aos finais de semana, haverá uma turma extra no Centro, com aulas aos sábados, das 8 às 17 horas, e quinzenalmente às sextas, das 19 às 22 horas.

Além das aulas regulares, haverá a aplicação de simulados da prova real do Enem, com material didático individual. Com um conteúdo que vai englobar a complexidade de matérias e temas exigidos pelo Enem e pelos principais vestibulares, além de apresentar uma série variada de exercícios.

É importante destacar que as vagas serão preenchidas conforme a ordem das inscrições.

Cursinho Público Pré-vestibular

O Cursinho Público Pré-Vestibular é uma iniciativa da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio do Crescer, voltada aos jovens que desejam se preparar para acessarem as universidades por meio dos vestibulares.

O programa foi lançado como piloto em 2022, atendendo 30 jovens de Mogi das Cruzes, sendo ampliado em 2023 para atender, cerca de 250 jovens mogianos.

O Cursinho Público Pré-Vestibular aborda as principais matérias previstas no Enem, que é uma das principais provas para quem deseja acessar universidades públicas e particulares do país.

Para 2024, a novidade é a ampliação do programa para que até 250 jovens sejam atendidos. Os alunos também receberão uma camiseta e material didático.

Crédito: Warley Keinji/PMMC



As incrições são feitas de forma on-line