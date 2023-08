Mogi das Cruzes abre inscrições para reserva de vagas do novo Pró-Hiper

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, disponibilizou o link de inscrições para as novas turmas do novo modelo de funcionamento do Pró-Hiper, nesta terça-feira (1).

Com o objetivo de zerar a fila de espera, o tradicional serviço de qualidade de vida e apoio à saúde da terceira idade será ampliado e descentralizado para também atender os bairros. Ao todo, serão atendidas 3,3 mil pessoas idosas, divididas entre os 11 núcleos do programa.

Os interessados já podem realizar as inscrições, por meio do preenchimento do formulário online, disponível no link abaixo.

Inscreva-se

É válido lembrar que os inscritos devem ter 60 anos ou mais e residirem em Mogi das Cruzes.

Além do Pró-Hiper do Mogilar, serão criados núcleos em Jundiapeba (Centro Esportivo e Recreativo de Jundiapeba), Vila Jundiaí (CER Vila Jundiaí), Vila Industrial (Quadra Nogueirão), Parque Santana (Parque a Cidade), Braz Cubas (Largo da Feira), Jardim Layr (Praça da Juventude), Jardim Camila (CER Jardim Camila), Cezar de Souza (Centro de Arte e Cultura), Sabaúna (CER Sabaúna) e Biritiba Ussú (CER Biritiba Ussú).

Cada novo núcleo do Pró-Hiper atenderá também os bairros adjacentes e contará com o reforço de 34 Academias da Terceira Idade (ATIs) espalhadas em pontos que atendem as comunidades e oferecerão aulas direcionadas à terceira idade para mais de 700 pessoas. Os núcleos funcionarão em locais cobertos, com conforto e acessibilidade, e as vagas aumentarão de 1,3 mil para 3,3 mil (um aumento de 154%).

O novo modelo de funcionamento do Pró-Hiper iniciará as atividades até o final de agosto. Durante o mês, os professores passarão por treinamentos e também será realizada a avaliação física dos idosos participantes.

Administrado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel), o Pró-Hiper será gerenciado por dois professores especialistas na área: Ivan Oliveira (doutor em Biotecnologia com ênfase no Envelhecimento e pós-graduado em Fisiologia do Envelhecimento, Biomecânica, Reabilitação Cardíaca e Atividade Física para Grupos Especiais) e Juliane Batista (mestre em Gerontologia e pós-graduada em Fisiologia do Exercício Clínico).