Mogi conquista prêmio Prefeito Empreendedor em Inovação e Sustentabilidade 

A Prefeitura de Mogi das Cruzes venceu o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor 2021-2022 na Categoria Inovação e Sustentabilidade, com o projeto Mogi Tech Gov Experience, o inovador Programa de Incubação realizado pelo Polo Digital voltado a GovTechs, startups que buscam soluções para os desafios da gestão pública. O evento foi realizado na noite desta quinta-feira (09/06), em São Paulo, e contou com a participação do prefeito Caio Cunha e do governador Rodrigo Garcia.

“Este prêmio é o resultado de muito trabalho, estudo e vontade de transformar Mogi das Cruzes. Estamos trabalhando por uma cidade cada vez mais inovadora, que garante oportunidades para todos”, destacou o prefeito, que recebeu o prêmio ao lado da vice-prefeita, Priscila Yamagami Kähler.

Primeira iniciativa no país de incentivo a startups voltadas exclusivamente para buscar soluções para os desafios da gestão de políticas públicas realizada por um município, o Mogi Tech – Gov Experience teve sua primeira edição no ano passado. Nove startups finalizaram o ciclo de incubação, com iniciativas voltadas à Educação, Saúde, Agricultura, Empregabilidade, Meio Ambiente e Zeladoria.

Neste ano, o Mogi Tech tem a participação de 12 startups, sendo nove novas iniciativas e outras três que já participaram da última edição e foram validadas para voltar ao programa. As startups estão participando de diagnósticos, mentorias, capacitações, workshops e rodadas de negócios com conteúdo de diversos atores do ecossistema de inovação do Alto Tietê, entre eles Sebrae e Alto Tietê Valley.

Durante o programa, as startups contam com benefícios de utilização da estrutura do Polo Digital. Com isso, a estimativa é de um apoio financeiro indireto da administração municipal de cerca de R$ 300 mil.

“O nosso planejamento foi feito pensando em como o Polo Digital poderia gerar ainda mais retorno para a cidade, com soluções para questões enfrentadas pelo Poder Público. Com este trabalho, estamos levando melhoria para o serviço público e para a população”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Gabriel Bastianelli.

Mogi das Cruzes foi um dos destaques do evento de entrega do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor 2021-2022. Além da conquista na Categoria Inovação e Sustentabilidade com o projeto Mogi Tech Gov Experience, a cidade também foi finalista na Categoria Cidade Empreendedora, com o programa Mogi Conecta, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação.

Outro destaque da região foi o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), que foi premiado na Categoria Governança Regional e Cooperação Intermunicipal, com o projeto Recicla Cidade.