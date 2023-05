Mogi Conecta Emprego faz mais de 11 mil atendimentos

Somente nos quatro primeiros meses de 2023, o Programa Mogi Conecta Emprego fez mais de 11 mil atendimentos, entre presenciais e online. Para fortalecer ainda mais a atuação do Mogi Conecta e aumentar a eficiência dos encaminhamentos e contratações, a Prefeitura lançou esta semana a nova plataforma do Programa, O novo sistema permitirá um acesso mais facilitado tanto para o cidadão quanto para as empresas que oferecem vagas de emprego, além de agilizar os processos de análise e encaminhamento de currículos.

Com a nova plataforma, o candidato poderá cadastrar seu perfil completo e um currículo com layout moderno, com possibilidade de inserção de foto. Também será possível informar as preferências de formato de trabalho, opções de disponibilidade, descrição de habilidades e também incluir o perfil das principais redes sociais.

“Esta iniciativa une a tecnologia da informação com a tecnologia humana, identificar a necessidade de cada situação, de cada candidato, personalizando o atendimento a cada cidadão que buscar o Mogi Conecta Emprego”, destacou a vice-prefeita, Priscila Yamagami.

Para as empresas que oferecem as vagas, as facilidades são ainda maiores. Será possível fazer o cadastro das oportunidades diretamente no site com login do representante da empresa, com o gerenciamento completo da vaga pela própria empresa, indicando se a mesma continua aberta ou se já foi preenchida. Além disso, agora as informações dos candidatos estarão atualizadas com os padrões modernos de recrutamento e seleção, facilitando a análise dos departamentos de Recursos Humanos.

“Nosso principal objetivo é aumentar a taxa de sucesso de empregabilidade. Ainda há empresas que precisam buscar profissionais em outras cidades, porque não encontram aqueles com a formação adequada em Mogi das Cruzes. Por isso esta ferramenta será tão importante: poderemos identificar as necessidades exatas do mercado de trabalho e assim oferecer formações específicas aos mogianos, para que eles trabalhem aqui em Mogi das Cruzes”, disse o prefeito Caio Cunha.

Nos últimos dois anos, Mogi das Cruzes voltou a liderar a geração de empregos na região do Alto Tietê, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). O saldo positivo superou 11,7 mil contratações.