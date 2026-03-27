Evento reúne gestores públicos, pesquisadores e lideranças para discutir estratégias

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Coordenadoria Especial da Primeira Infância (CEPI), participa do 11º Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância, promovido pelo Núcleo Ciência Pela Infância, em Teresina (PI).

O evento reúne pesquisadores, gestores públicos e lideranças da sociedade civil para compartilhar evidências científicas e debater políticas e práticas voltadas à melhoria da qualidade de vida de bebês e crianças pequenas. A abertura aconteceu nesta terça-feira (24), com encerramento programado para quarta-feira (25).

A proposta é fortalecer o diálogo entre ciência e gestão pública, com foco na tomada de decisões baseadas em evidências. “Mogi das Cruzes vem estruturando uma política de Primeira Infância com planejamento, metas e integração entre as secretarias. Participar do simpósio é importante para alinhar nossas ações às melhores evidências e garantir que o que estamos implementando na cidade tenha cada vez mais qualidade e impacto na vida das famílias”, destacou a prefeita Mara Bertaiolli. O município está representado no evento pelo coordenador da Primeira Infância, Claudio Rodrigues.

Com o tema “Crianças no centro das políticas públicas dos territórios”, o simpósio propõe reflexões sobre ações voltadas ao bem-estar na primeira infância. Os debates são orientados por dois eixos principais: os 10 anos do Marco Legal da Primeira Infância e o início da implementação da Política Nacional Integrada de Primeira Infância (PNIPI).

A programação do primeiro dia do simpósio contou com painéis sobre os desafios e oportunidades da PNIPI nos territórios. Ao longo do dia, foram discutidos temas como qualidade, equidade e acesso na educação infantil, além da relação entre primeira infância e segurança pública. A agenda também incluiu reflexões sobre mudanças climáticas e seus impactos na vida das crianças, com foco em soluções práticas para as cidades.

As atividades continuam nesta quarta-feira (25), com debates sobre aspectos relacionados ao desenvolvimento infantil, incluindo os efeitos do afeto e dos traumas na epigenética. A programação contempla ainda painéis sobre bem-estar, gênero e raça na primeira infância, além de discussões sobre o uso de telas e seus impactos no desenvolvimento das crianças, reunindo especialistas e pesquisadores de diferentes áreas.

“O simpósio traz discussões que dialogam diretamente com o que estamos desenvolvendo em Mogi, como o uso de dados, a intersetorialidade e a qualificação das ações nos territórios. Participar desses espaços nos ajuda a aprimorar o PMPI e fortalecer estratégias como o Cinco Básicos e o Cria na Paz, com foco em resultados concretos para as crianças”, afirmou o coordenador.

Em Mogi das Cruzes, a CEPI promoveu um Simpósio-Satélite com cerca de 20 servidores na Escola de Governo e Gestão. A transmissão ao vivo do evento foi acompanhada por membros do Grupo Técnico Intersetorial (GTI) da Primeira Infância e profissionais das secretarias municipais de Educação, Assistência Social, Saúde e Bem-Estar, Agricultura e Segurança Alimentar e Cultura, além do Semae. Também participaram representantes da sociedade civil e do comitê da Primeira Infância de Itaquaquecetuba.

Encontro Nacional Urban95

O 11º Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância acontece na sequência do Encontro Nacional Urban95, também realizado em Teresina (PI). Na segunda-feira (23), o evento reuniu mais de 70 municípios integrantes da Rede Urban95, além de especialistas e parceiros técnicos, com o objetivo de compartilhar experiências, apresentar resultados e integrar novas gestões às metodologias voltadas à construção de cidades mais acolhedoras para a primeira infância.

Equipe de Mogi das Cruzes acompanha a programação do simpósio, que debate ações e estratégias voltadas às políticas públicas para crianças