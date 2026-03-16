O Mogi Basquete terá um representante em um dos eventos mais tradicionais do basquete nacional. O ala-pivô Paulo Lourenço foi selecionado para disputar o Jogo das Estrelas do NBB CAIXA 2026, que será realizado no dia 28 de março, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, reunindo alguns dos principais nomes da temporada.

Esta será a primeira participação do atleta no evento, que celebra os destaques da temporada com partidas festivas e desafios entre alguns dos principais jogadores da liga.

Paulo Lourenço integrará o Time Alexey Borges (NBB Brasil), equipe comandada pelo armador do Flamengo. Além do atleta do Mogi Basquete, o time contará com Adyel Borges e Douglas dos Santos (São José Basketball), Brunão (Brasília), Elinho (Corinthians), Lucas Dias (Sesi Franca), Gui Deodato e Wesley (Flamengo).

A equipe foi formada após o processo de votação e escolha em draft entre atletas, técnicos e imprensa especializada, que selecionaram os brasileiros de maior destaque na competição até aqui.

Pelo Mogi Basquete, o ala-pivô tem sido uma das principais referências dentro de quadra. Até o momento, Paulo Lourenço lidera o time em eficiência, com média de 13.25, além de registrar 10.4 pontos e 6.4 rebotes por partida, números que evidenciam sua importância tanto no ataque quanto na presença física no garrafão.

A convocação reforça o protagonismo do atleta na campanha mogiana e coloca o Mogi Basquete novamente em evidência no cenário nacional. Para o clube de Mogi das Cruzes, a presença de Paulo Lourenço no espetáculo é motivo de orgulho e reconhecimento ao trabalho desenvolvido ao longo da temporada, além de levar o nome da equipe para uma das principais vitrines do NBB CAIXA.

Os ingressos para o Jogo das Estrelas do NBB CAIXA 2026 já estão à venda e podem ser adquiridos pelo site (portal.totalticket.com.br/jogodasestrelas).

Foto: Wilian Oliveira

Paulo Lourenço representará Mogi Basquete no Jogo das Estrelas do NBB CAIXA 2026, marcado para 28 de março, no ginásio do Ginásio do Ibirapuera

