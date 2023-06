Mogi Beisebol segue em busca das primeiras colocações

A XXV Taça Brasil de Beisebol Pré-Infantil (para atletas de até 10 anos) foi disputado neste fim de semana, nos dias 10 e 11, na distante cidade de Presidente Prudente. Um total de 13 equipes entrou para o chaveamento: Anhanguera, Atibaia, Cooper Clube de Cotia, Indaiatuba, Marília, Maringá, Mogi das Cruzes, Nikkei Curitiba, Nippon Blue Jays Azul, Nippon Blue Jays Branco ambos de Arujá, Pinheiros de Curitiba, Presidente Prudente e Tupã.

O Mogi Beisebol voltou com a 1ª colocação da chave bronze do torneio, ou nono colocado na classificação geral. A equipe venceu com certa tranquilidade os times de Presidente Prudente (11 a 2), Atibaia (11 a 3) e Indaiatuba (9 a 0), entretanto, o destino do Bunkyo Mogi Beisebol havia sido traçado no primeiro jogo do Torneio, contra a equipe do Nippon Blue Jays de Arujá, no qual saiu derrotada pelo placar de 9 a 5.

“O jogo de beisebol é decidido em detalhes. Em Prudente vencemos de 70% a 80% dos innings jogados. Ganhamos 3 dos 4 jogos que disputamos. Mesmo no jogo em que saímos derrotados, dos 6 innings, vencemos 2, empatamos outros 2 e perdemos 2. Lógico que o placar final é o que conta. Não conseguimos atingir a Chave Ouro ou mesmo nos manter na Chave Prata, mas devo dizer que estou muito orgulhoso das crianças”, descreve o sensei Paulo Marchetti, técnico do Mogi Beisebol.

Walter Mukotaka, que durante o ano de 2022 foi árbitro registrado pela Associação de Árbitros e Anotadores de Beisebol e Softbol do Brasil e atualmente integra a delegação mogiana como Assistente Técnico reforça a visão da melhora técnica do time: “Ano passado, até por ser juiz, acompanhei o desempenho de vários times brasileiros, e é da hora ver como o time do Mogi melhorou de um ano para outro. Com certeza traremos bons resultados até o fim do ano. Podem esperar. Podem crer!”.

O Manager Geral do Bunkyo Mogi Beisebol, Juliano Abe, explica como uma equipe que venceu 3 dos 4 jogos que disputou, pode chegar na nona colocação: “Os torneios, sejam os organizados pela CBBS – Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol ou aqueles organizados pelos Clubes, cujos torneios também integram o calendário oficial de jogos, são sempre disputados num modelo de divisão das equipes em grupos. Os campeões de cada Grupo disputam a Chave a Ouro. Os segundos colocados a Chave Prata e os terceiros a Chave Bronze. Neste fim de semana, tivemos a infelicidade de cair no único Grupo com 4 times, o que fez com que a nossa única derrota nos obrigasse automaticamente a disputar do 9º ao 13º colocado. É como se jogássemos sempre uma Copa do Mundo, onde todo jogo é eliminatório”.

O Bunkyo Mogi Beisebol conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Mogi Cruzes e neste ano recebeu um importante estímulo por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de São Paulo, tendo a participação direta das empresas mogianas Embu, Hogänäs, Rud Correntes e Supermercados Shibata. “Toda criança mogiana de 7 a 12 pode iniciar a prática do beisebol”, convida Sergio Tavares, coordenador do Projeto Mogi Beisebol para Todos.

Os interessados podem entrar em contato pelo whatsapp (11) 99711-2262 ou enviar e-mail para o endereço eletrônico mogibeisebolparatodos@gmail.com.