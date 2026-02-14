Mogi Basquete vence Unifacisa no Hugo Ramos pelo NBB CAIXA

Equipe mogiana faz 67 a 61 com consistência defensiva
O Mogi Basquete conquistou mais uma importante vitória no NBB CAIXA. Na noite da quarta-feira (11), a equipe mogiana superou a Unifacisa por 67 a 61, no ginásio Hugo Ramos, pelo segundo turno da competição.
Dentro de quadra, o equilíbrio marcou os primeiros minutos, mas o Mogi fechou o primeiro quarto à frente por 16 a 15.
No segundo período, o time da casa manteve a consistência defensiva e venceu novamente, desta vez por 13 a dez, indo para o intervalo com vantagem de 29 a 25. Após a pausa, o domínio mogiano seguiu evidente, com vitória por 19 a 17 no terceiro quarto. No último período, as equipes empataram em 19 a 19, confirmando o triunfo dos donos da casa por 67 a 61.
Os destaques do Mogi Basquete foram Raffael Menca, cestinha da partida com 20 pontos, Maicon Douglas, que anotou sete pontos com 100% de aproveitamento e ainda contribuiu com sete rebotes, além de Paulo Lourenço, com sete rebotes e seis pontos.
A noite também foi de homenagens aos atletas Gabriel Pedroso, Gabriel Vitoriano, Raul Reimerink e Gabriel Teodoro, convocados para a Seleção Brasileira de Basquete 3×3 sub-19, que disputará o Campeonato Sul-Americano da categoria entre os dias 23 e 25 de abril de 2026, no Panamá.
O próximo compromisso do Mogi Basquete será na segunda-feira (16), às 20h10, novamente no ginásio Hugo Ramos, contra o Cruzeiro. Os ingressos já estão disponíveis pelo site (mogibasquete.eleventickets.com).
O NBB CAIXA é organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB), com patrocínio máster das Loterias CAIXA e do Governo Federal, em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), chancela da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), bola oficial Molten e marca esportiva oficial Under Armour.
Fotos: Wilian Oliveira
