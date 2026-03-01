O Mogi Basquete venceu o São José por 78 a 68 na tarde de domingo (22), no ginásio Hugo Ramos, em confronto direto válido pelo segundo turno do NBB CAIXA. Com atuação coletiva consistente e apoio da torcida, o time mogiano conquistou mais um resultado positivo em casa.

A bola do jogo foi entregue pelo sócio-torcedor do plano Sócio Guerreiro, João Martins. Em quadra, Paulo Lourenço abriu o placar com uma bola de três pontos e iniciou a boa sequência ofensiva dos donos da casa, que abriram 13 a 4 aos sete minutos do primeiro período e fecharam a parcial inicial em 31 a 15.

No segundo quarto, o São José reagiu e venceu por 19 a 15, mas a equipe comandada pelo técnico Fernando Penna manteve a vantagem e foi para o intervalo à frente por 46 a 34.

Após o intervalo, os visitantes cresceram e levaram o terceiro período por 25 a 15, encostando no placar. No entanto, o Mogi retomou o controle no último quarto. Com início dominante e uma sequência de 11 a 0, os mogianos fecharam a parcial em 17 a 9 e garantiram a vitória por 78 a 68.

Paulo Lourenço foi o mais eficiente do time, com duplo-duplo de 15 pontos e 10 rebotes. Charles Hinkle foi o cestinha da partida com 20 pontos. Dikembe André contribuiu com 11 rebotes e quatro pontos, enquanto Anderson Barbosa anotou 11 pontos e pegou quatro rebotes.

Nos intervalos, o público acompanhou o tradicional “Momento Azzure”, com apresentação das líderes de torcida Mogi Girls e performance de parkour comandada pelo mascote Jaguá em parceria com o grupo PK.

A Suzuki Faberge Motos também participou das ativações, com sorteio de cesta de produtos, distribuição de brindes no estacionamento do ginásio e o “assento premiado”, que contemplou quatro torcedores com vouchers da empresa.

O próximo compromisso do Mogi Basquete será em 5 de março, às 20 horas, novamente no Hugão, contra o Esporte Clube Pinheiros. Os ingressos e o plano Sócio Guerreiro estão disponíveis pelo site oficial do clube.

Crédito: Wilian Oliveira

