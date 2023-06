Mogi Basquete vence São Caetano e garante vaga no Final Four da Copa São Paulo

O Mogi das Cruzes Basquete bateu o São Caetano por 92 a 76 na noite dessa segunda-feira (12), no Ginásio Delenice A.F. Ribeiro, em São Caetano do Sul, e garantiu a esperada vaga no Final Four da Copa São Paulo. Agora, o grupo aguarda os resultados dos próximos confrontos para a definição de datas e horários dos duelos da fase final, que ainda serão divulgados pela Federação Paulista que Basketball (FPB).

Os mogianos foram dominantes durante todos os períodos do jogo sobre o time da casa, cOm parciais de 51 a 21 (1º), 23 a 21 (2º), 24 a 18 (3º) e 20 a 16 (4º), consolidando a vitória para o clube visitante.

Os destaques da partida foram os atletas João Pedro, o mais eficiente (28), cestinha com 22 pontos e nove rebotes, Guilherme Lessa, com 18 pontos e sete assistências, Renan Allen, com 10 pontos, Gustavo Luiz, com 11 pontos e quatro rebotes, e Vitor Traldi, com 11 pontos.

No momento, o time sai classificado da fase regular com a 2ª colocação da tabela geral, com cinco vitórias em 10 partidas disputadas.

Os times participantes da Copa São Paulo são: Liga Sorocabana, Pindamonhangaba, Tatuí, São Caetano, Mogi Basquete e Diadema.

A competição será disputada em duas fases. Na fase de classificação, as equipes se enfrentarão em turno e returno, em chave única. As quatro equipes mais bem colocadas se classificarão para a fase final, que será jogada em sistema de cruzamento olímpico (Final Four).