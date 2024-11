Mogi Basquete termina em 11º no Campeonato Brasileiro Sub-17

A equipe sub-17 do Mogi Basquete encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro da categoria em 11º lugar, após enfrentar o Palmeiras e ser superada por 113 a 85 no domingo (27). A partida ocorreu no Clube Campineiro de Regatas e Natação, em Campinas, que sediou todos os confrontos da fase final do torneio.

Apesar do resultado, o time mogiano teve atuações de destaque. Gabriel Vitoriano foi o mais eficiente em quadra, registrando um duplo-duplo com 23 pontos e 10 rebotes, mostrando sua importância para o desempenho da equipe. Outro nome de peso foi Davi Machado, que também garantiu um duplo-duplo com 14 pontos e 12 rebotes. Já Caue Hein, contribuiu com 13 pontos e sete rebotes, somando esforços para a competitividade do elenco.

Sob o comando do técnico Wagner Reimerink, o Mogi Basquete finalizou o campeonato com três vitórias e três derrotas em seis partidas disputadas. A equipe já havia demonstrado sua força ao conquistar, no ano anterior, a quarta colocação, garantindo, assim, vaga direta para a fase final deste ano.

A trajetória do Mogi Basquete no torneio reforça o crescimento e a competitividade do grupo, que segue representando a cidade com garra e talento no cenário nacional.

Sub-17 mogiano teve destaques na competição