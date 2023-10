Mogi Basquete se prepara para enfrentar o São Paulo pelo Jogo 1 dos playoffs do Paulista

O Mogi das Cruzes Basquete irá encarar o São Paulo neste domingo (8), às 18h, no Ginásio Hugo Ramos, pelo primeiro jogo da série melhor de três do Campeonato Paulista.

O segundo confronto acontecerá na próxima terça-feira (10), às 21h, e o terceiro, se necessário, será na quinta-feira (12), às 11h. Todos os duelos acontecem no Ginásio do São Paulo F.C. (G1).

A equipe firmou a participação nos playoffs após vencer o Corinthians na última semana por 78 a 72, também no Hugão, pelo realinhamento do estadual, e agora, encara o atual líder da tabela. Pela fase de classificação, os mogianos enfrentaram o tricolor no dia 9 de agosto, na capital, com vitória do Mogi Basquete por 90 a 82, em uma partida emocionante.

O time não contará com o ala Luiz Colina, que sofreu uma entorse no tornozelo direito de grau II, e ficará de duas a três semanas em tratamento.

INGRESSOS

A torcida mogiana pode garantir os ingressos através do aplicativo do clube ‘Mogi Basquete’ disponível para App Store e Google Play, nos valores de R$10, com direito à meia entrada (R$5). Cada torcedor pode reservar até cinco ingressos, e crianças de até 10 anos de idade não precisam apresentar o voucher de validação (entrada franca).